Украинские беженцы в Чехии могут лишиться пособия – СМИ

Сейчас у украинских беженцев есть право на разовую дотацию

Украинские беженцы в Чехии могут лишиться пособия – СМИ
© Богдан Андриив/Facebook

Украинские беженцы, которые бесплатно получают в Чехии питание и средства гигиены, возможно, будут лишены права получать также и гуманитарную дотацию в размере 5 тысяч чешских крон (6281 грн), сообщает в четверг Radio Prague International.

Издание отмечает, что такой пункт есть в поправке к закону Lex Ukrajina. Закон регулирует правила приема в Чехии беженцев из Украины, сообщила заместитель министра труда Ива Мергаутова.

RPI пишет, что сейчас у украинских беженцев есть право на разовую дотацию в размере 5 тысяч крон на покрытие первоначальных расходов, и затем эта дотация может выплачиваться в течение еще пяти месяцев, если беженец подтвердит отсутствие иных источников дохода.

Оппозиция Чехии критиковала эту систему, отмечая, что некоторые украинцы въезжают в Чехию лишь с целью получить гуманитарную субсидию.

Поправка предлагает выплачивать "дотации солидарности" владельцам жилья, которые бесплатно поселили украинцев, даже если беженцы сами оплачивают газ и электроэнергию.



Александр Хребет, ZN.ua

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