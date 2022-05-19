Украинские беженцы в Чехии могут лишиться пособия – СМИ

Украинские беженцы, которые бесплатно получают в Чехии питание и средства гигиены, возможно, будут лишены права получать также и гуманитарную дотацию в размере 5 тысяч чешских крон (6281 грн), сообщает в четверг Radio Prague International .

Издание отмечает, что такой пункт есть в поправке к закону Lex Ukrajina. Закон регулирует правила приема в Чехии беженцев из Украины, сообщила заместитель министра труда Ива Мергаутова.

RPI пишет, что сейчас у украинских беженцев есть право на разовую дотацию в размере 5 тысяч крон на покрытие первоначальных расходов, и затем эта дотация может выплачиваться в течение еще пяти месяцев, если беженец подтвердит отсутствие иных источников дохода.

Оппозиция Чехии критиковала эту систему, отмечая, что некоторые украинцы въезжают в Чехию лишь с целью получить гуманитарную субсидию.

Поправка предлагает выплачивать "дотации солидарности" владельцам жилья, которые бесплатно поселили украинцев, даже если беженцы сами оплачивают газ и электроэнергию.



