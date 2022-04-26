Беженцы из Украины наводнили рынок труда в Чехии: какие вакансии предлагают и сколько платят

Украинским переселенцам в Чехии предлагают вакансии в разных сферах, и уже 24 тысячи беженцев из Украины получили работу в Чехии на основании выданной им специальной однолетней визы.

Беженцы из Украины наводнили рынок труда в Чехии: какие вакансии предлагают и сколько платят

На сегодняшний день Чехия выдала более 300 тысяч специальных виз беженцам из Украины. Служба занятости Чехии зарегистрировала более 8300 заявлений о приеме на работу от украинцев.

Интерес к украинцам у чешских работодателей есть. В стране много предприятий, на которых хватит рабочих мест как чехам, так и иммигрантам.

Большинство получивших работу украинцев устроились в Чехии на заводы, в логистические центры, в сферы транспорта и услуг.

Беженцы из Украины наводнили рынок труда в Чехии: какие вакансии предлагают и сколько платят

Работу в Чехии украинцы могут искать на местных сайтах Hyperinzerce, DobraPrace, Annonce, Prace, Jobs и многих других. На некоторых вакансиях отдельно указывается, что это работа "для переселенцев".

Средняя заработная плата в Чехии составляет от 10 000 до 35 000 (от 13 500 до 47 200 гривен) крон в месяц. Уровень оплаты труда зависит от специализации и от региона. Самые высокие зарплаты - в сфере IT. Владея английским языком, можно работать дистанционно и получать от 2500 евро в месяц.

Ранее сообщалось, что Польша продлевает программу помощи полякам, принимающим у себя беженцев из Украины.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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