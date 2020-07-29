За первое полугодие киевские аудиторы обеспечили возмещение потерь почти на 38 млн гривен

За январь – июнь 2020 года специалисты аппарата Северного офиса Госаудитслужбы обеспечили устранение потерь финансовых и материальных ресурсов на сумму 37,82 млн гривен. В частности, за первое полугодие было возмещено 22,3 млн гривен незаконных, нецелевых расходов и недостач, допущенных подконтрольными объектами.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Северного офиса Госаудитслужбы.

“По результатам проведенных мероприятий руководителями предприятий, учреждений, организаций и органов власти, принято 21 управленческое решение и выполнено 53 предложения по результатам государственных финансовых аудитов”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что материалы 29 контрольных мероприятий переданы в правоохранительные органы для соответствующего реагирования.

По результатам контрольных мероприятий начато 4 досудебных расследования и вручено 4 сообщения о подозрении в совершении уголовных преступлений.

В 9 случаях к учреждениям, где были выявлены бюджетные правонарушения, применены финансовые санкции в виде остановки операций с бюджетными средствами.

Кроме того, за несоблюдение законодательства 21 должностное лицо привлечено к админответственности по статье 164-2 КУоАП и 2 человека по статье 164-14 КУоАП, 9 – к дисциплинарной, 1 должностное лицо освобождено от занимаемой должности.

Напомним, качество укладки асфальта в трех районах Киева этим летом должны проверить столичные аудиторы. Проверки пройдут по ряду адресов в Голосеевском, Шевченковском и Соломенском районах Киева .

Фото: из открытых источников