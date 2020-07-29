Шмыгаль: правительство закладывает рост ВВП на 4,6% в последующие годы

Базовый макрофинансовой прогноз по экономике Украины остается неизменным - уменьшение внутреннего валового продукта (ВВП) на 4,8% в 2020 году.

Украина движется согласно консенсусному макрофинансовому прогнозу, ранее разработанному Министерством экономики. Об этом сообщил на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

"При этом с 2021 года правительство закладывает рост ВВП на 4,6% в последующие годы. Минимальная зарплата, по прогнозам, в 2021 составляет 6250 гривен в среднем: 6000 в начале, 6500 — во втором полугодии. В 2022 году — 6700 гривен, в 2023 — 7200 гривен", — пояснил Шмыгаль.

Министры на заседании одобрили Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы, документ должны доработать в трехдневный срок.

Согласно ему, ВВП в 2021 году будет составлять 4 505,9 млрд грн (104,6% к предыдущему году), в 2022 году – 5 089,4 млрд грн (104,3% к предыдущему году), в 2023 году – 5 689,7 млрд грн (104,7% к предыдущему году).

Индекс потребительских цен будет составлять в 2021 году 108,1% в среднем к предыдущему году, в 2022 – 106,7% в среднем к предыдущему году, в 2023 – 106% в среднем к предыдущему году.

Прибыль прибыльных предприятий в 2021 году – 911 млрд грн, в 2022 – 1034,6 млрд грн, в 2023 – 1171,9 млрд грн.

Фонд оплаты труда наемных работников и денежного обеспечения военнослужащих в 2021 году – 1 417 млрд грн, в 2022 – 1 612 млрд грн, в 2023 – 1 816,1 млрд грн.

Среднемесячная заработная плата работников, брутто: номинальная – в 2021 году 13 632 грн, в 2022 – 15 414 грн, в 2023 – 17 169 грн.

Количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет: в 2021 году – 16,36 млн человек, в 2022 – 16,66 млн человек, в 2023 – 16,84 млн человек.

Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет по методологии Международной организации труда: в 2021 году - 9,2% к рабочей силе соответствующего возраста, в 2022 - 8,5% к рабочей силе соответствующего возраста, в 2023 - 8% к рабочей силе соответствующего возраста.

Нардеп Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства, опубликовал в Telegram основные прогнозные макропоказатели Украины на 2021-2023 годы.

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Напомним, что в МВФ ухудшили прогноз снижения ВВП Украины из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Первоначально ожидалось, что этот показатель составит 7,7%, затем спрогнозировали падение на 8,2%.