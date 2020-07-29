Шмыгаль: правительство закладывает рост ВВП на 4,6% в последующие годы

Кабмин одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины.

Шмыгаль: правительство закладывает рост ВВП на 4,6% в последующие годы
Фото: sinet.com.ua

Базовый макрофинансовой прогноз по экономике Украины остается неизменным - уменьшение внутреннего валового продукта (ВВП) на 4,8% в 2020 году.

Украина движется согласно консенсусному макрофинансовому прогнозу, ранее разработанному Министерством экономики. Об этом сообщил на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

"При этом с 2021 года правительство закладывает рост ВВП на 4,6% в последующие годы. Минимальная зарплата, по прогнозам, в 2021 составляет 6250 гривен в среднем: 6000 в начале, 6500 — во втором полугодии. В 2022 году — 6700 гривен, в 2023 — 7200 гривен", — пояснил Шмыгаль.

Министры на заседании одобрили Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы, документ должны доработать в трехдневный срок.

Согласно ему, ВВП в 2021 году будет составлять 4 505,9 млрд грн (104,6% к предыдущему году), в 2022 году – 5 089,4 млрд грн (104,3% к предыдущему году), в 2023 году – 5 689,7 млрд грн (104,7% к предыдущему году).

Индекс потребительских цен будет составлять в 2021 году 108,1% в среднем к предыдущему году, в 2022 – 106,7% в среднем к предыдущему году, в 2023 – 106% в среднем к предыдущему году.

Прибыль прибыльных предприятий в 2021 году – 911 млрд грн, в 2022 – 1034,6 млрд грн, в 2023 – 1171,9 млрд грн.

Фонд оплаты труда наемных работников и денежного обеспечения военнослужащих в 2021 году – 1 417 млрд грн, в 2022 – 1 612 млрд грн, в 2023 – 1 816,1 млрд грн.

Среднемесячная заработная плата работников, брутто: номинальная – в 2021 году 13 632 грн, в 2022 – 15 414 грн, в 2023 – 17 169 грн.

Количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет: в 2021 году – 16,36 млн человек, в 2022 – 16,66 млн человек, в 2023 – 16,84 млн человек.

Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет по методологии Международной организации труда: в 2021 году - 9,2% к рабочей силе соответствующего возраста, в 2022 - 8,5% к рабочей силе соответствующего возраста, в 2023 - 8% к рабочей силе соответствующего возраста.

Нардеп Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства, опубликовал в Telegram основные прогнозные макропоказатели Украины на 2021-2023 годы.

Фото: t.me/oleksiihoncharenko
Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Напомним, что в МВФ ухудшили прогноз снижения ВВП Украины из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Первоначально ожидалось, что этот показатель составит 7,7%, затем спрогнозировали падение на 8,2%.

В первом квартале ВВП Украины снизился на 1,5%. Государственный бюджет был разработан на основе макроэкономического прогноза, который предусматривал рост реального ВВП на 3,7%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цена аренды квартир в городах Италии упала до исторического минимумаЦена аренды квартир в городах Италии упала до исторического минимума
Финтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестицийФинтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестиций
Кабмин распределил 100% средств Фонда борьбы с COVID-19Кабмин распределил 100% средств Фонда борьбы с COVID-19
Во время реконструкции аэропорта "Борисполь" разворовали 37 млн грн, - СБУВо время реконструкции аэропорта "Борисполь" разворовали 37 млн грн, - СБУ
Укрпочта выставила на аукцион 31 объект недвижимостиУкрпочта выставила на аукцион 31 объект недвижимости
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин прогнозирует рост ВВП на 4,6% в последующие три годаКабмин прогнозирует рост ВВП на 4,6% в последующие три года
Из "коронавирусного" фонда потратили 10%, - ШмыгальИз "коронавирусного" фонда потратили 10%, - Шмыгаль
Нефть дешевеет из-за роста заболеваемости СOVID-19Нефть дешевеет из-за роста заболеваемости СOVID-19
Шмыгаль назвал условия получения транша от ЕС. Что должна выполнить УкраинаШмыгаль назвал условия получения транша от ЕС. Что должна выполнить Украина
Шмыгаль: Государство может выкупать ОВГЗ на вторичном рынке в отдельных случаяхШмыгаль: Государство может выкупать ОВГЗ на вторичном рынке в отдельных случаях
В Украине упростили условия трудоустройства иностранных ИТ-специалистовВ Украине упростили условия трудоустройства иностранных ИТ-специалистов
Цены на нефть падают из-за резкого роста запасов в СШАЦены на нефть падают из-за резкого роста запасов в США
Рада приняла новые “зеленые тарифы” для солнечных и ветровых электростанцийРада приняла новые “зеленые тарифы” для солнечных и ветровых электростанций
Правительство Замбии запретило Glencore закрывать медный рудникПравительство Замбии запретило Glencore закрывать медный рудник
Назначение нового главы НБУ подстегнуло рост стоимости евробондов УкраиныНазначение нового главы НБУ подстегнуло рост стоимости евробондов Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости