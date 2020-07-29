Укрепление гривны в 2021 году обойдется в 0,2-0,5% ВВП
Укрепление гривны в 2021 году с прогнозных 29,1 грн/$ до 28-27 грн/$ обойдется экономике в 0,2-0,5% ВВП. Об этом сообщает МЭРТ в пояснительной записке к проекту постановления с доработанным макропрогнозом на ближайшие три года,
Прогноз Минэкономики
Согласно документу, при среднегодовом курсе 27 грн/$ прирост реального ВВП по сравнению с базовым сценарием в 2021 году сократится на 0,5 п.п., при курсе 28 грн/$ — на 0,2 п.п.
Проект соответствующего постановления Кабмин должен рассмотреть на заседании в среду.
Как гривна повлияет на ВВП
Как отметили в Минэкономики, обеспокоенность по поводу возможного формирования в 2021 году более крепкой гривны, чем прогнозировалось, выразил Национальный банк.
Таким образом, в доработанном макропрогнозе были уточнены прогнозные показатели курса гривны.
«Со своей стороны, в рамках оценки фискальных рисков для бюджета, Минэкономики на основе интегральной эконометрической модели сделало симуляцию влияния более крепкой гривны на прогнозные макропоказатели. При других неизменных допущениях в расчет был заложен курс в среднем в 2021 году на уровне 27 грн/$ и 28 грн/$», — указано в пояснительной записке.
Ранее сообщалось
- Нынешний макропрогноз построен на ожиданиях, что среднегодовой курс в следующем году составит 30 грн/$, на конец года — 30,75 грн/$.
- Во втором полугодии инфляция несколько ускорится (до 4,7% на конец года) под влиянием ряда факторов как внешнего, так и внутреннего происхождения. ВВП упадет на 6% в 2020 году, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%. Такой прогноз ранее озвучили в НБУ.