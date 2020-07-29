Укрепление гривны в 2021 году обойдется в 0,2-0,5% ВВП

Укрепление гривны в 2021 году с прогнозных 29,1 грн/$ до 28-27 грн/$ обойдется экономике в 0,2-0,5% ВВП. Об этом сообщает МЭРТ в пояснительной записке к проекту постановления с доработанным макропрогнозом на ближайшие три года, пишет Интерфакс-Украина.

Укрепление гривны в 2021 году обойдется в 0,2-0,5% ВВП
Фото: korrespondent.net

Прогноз Минэкономики

Согласно документу, при среднегодовом курсе 27 грн/$ прирост реального ВВП по сравнению с базовым сценарием в 2021 году сократится на 0,5 п.п., при курсе 28 грн/$ — на 0,2 п.п.

Проект соответствующего постановления Кабмин должен рассмотреть на заседании в среду.

Как гривна повлияет на ВВП

Как отметили в Минэкономики, обеспокоенность по поводу возможного формирования в 2021 году более крепкой гривны, чем прогнозировалось, выразил Национальный банк.

Таким образом, в доработанном макропрогнозе были уточнены прогнозные показатели курса гривны.

«Со своей стороны, в рамках оценки фискальных рисков для бюджета, Минэкономики на основе интегральной эконометрической модели сделало симуляцию влияния более крепкой гривны на прогнозные макропоказатели. При других неизменных допущениях в расчет был заложен курс в среднем в 2021 году на уровне 27 грн/$ и 28 грн/$», — указано в пояснительной записке.

Ранее сообщалось

  • Нынешний макропрогноз построен на ожиданиях, что среднегодовой курс в следующем году составит 30 грн/$, на конец года — 30,75 грн/$.
  • Во втором полугодии инфляция несколько ускорится (до 4,7% на конец года) под влиянием ряда факторов как внешнего, так и внутреннего происхождения. ВВП упадет на 6% в 2020 году, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%. Такой прогноз ранее озвучили в НБУ.

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