РоSSия в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) выиграла длившийся почти 30 лет спор по методологии корректировки затрат, на основании которой не могла поставлять в Европу сварные трубы без заградительных пошлин. Об этом пишет газета " Коммерсант ".



Напомним, пошлины в отношении роSSийских сварных труб в размере 10,1–20,5% действуют c 2015 года. Из-за пошлин, по оценкам роSSийских экспертов, экспорт сварных труб в ЕС практически прекратился



Никита Синицин из BGP Litigation напоминает, что формально ЕС может оспорить решение третейской группы в апелляционном органе ВТО. После распространения решения арбитров должно пройти не менее 20 дней, прежде чем доклад может быть рассмотрен органом ВТО по разрешению споров (ближайший вариант — 28 августа). Процесс может быть приостановлен, говорит эксперт, если ЕС подаст запрос на апелляцию.



"Но сейчас апелляционный орган ВТО формально не работает, поскольку США заблокировали назначение новых членов в его состав,— отмечает Синицин.— Исходя из этого, вступление в силу решения третейской группы будет зависеть непосредственно от действий и желания самого ЕС".

