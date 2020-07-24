Если контракт с ДТЭК перестанет отвечать интересам государства, он будет пересмотрен, - глава "Центрэнерго"

Между "Центрэнерго" и ДТЭК идет отработка экономических и технических параметров по оперативному контракту.

ПАО "Центрэнерго" может пересмотреть условия сотрудничества с компанией ДТЭК, если действующая формульная модель ценообразования перестанет соответствовать стратегическим целям предприятия и государства и угрожать убытками.

Об этом заявил и.о. директора "Центрэнерго" Александр Корчинский в колонке для "НВ Бизнес" под названием: "Центрэнерго: как работать без коррупции и без Роттердам плюс".

Корчинский отмечает, что контракт, заключенный с ДТЭК, является краткосрочным, такое соглашение не может служить основой для дальнейшего сотрудничества компаний из-за наличия долгосрочных рисков.

"Именно поэтому было принято решение о заключении соглашения сроком на два месяца, что отвечает интересам "Центрэнерго". Если же условия контракта с ДТЭК не будут соответствовать стратегическим целям предприятия и государства или же будут угрожать убытками для "Центрэнерго" - мы пересмотрим эти условия ", - отметил Корчинский.

Он подчеркнул, что так называемая формула ценообразования "Роттердам плюс" неприемлема для "Центрэнерго" и государства.

"Несмотря на привязку к ценам на иностранных рынках, при поставке должна учитываться исключительно цена физической перевозки ресурса к складам "Центрэнерго". Начисление же некой виртуальной транспортировки из других стран не может применяться к добываемому в Украине углю. Это ключевая позиция.

В свою очередь компания ДТЭК предложила модель ценообразования по так называемой формуле "Роттердам плюс", которая полностью искажает сущность привязки к ценам на внешних рынках. "Плюс" в данной формуле - это затраты на транспортировку. Дело в том, что учитываются не реальные расходы на доставку от украинской шахты, а виртуальные - из порта Роттердам в Нидерландах ", - пишет глава" Центрэнерго ".

Он также добавил, что в настоящее время между "Центрэнерго" и ДТЭК идет отработка экономических и технических параметров по оперативным контракту. Принятие нового, стратегического контракта будет невозможным без решения ключевых вопросов, среди которых выработка справедливой рыночной формулы ценообразования