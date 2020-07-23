Работающие пенсионеры не получат повышенные пенсии - Минсоцполитики

Работающие пенсионеры не получат повышенные пенсии: украинцам назвали причину

В Пенсионный фонд поступает много жалоб от пенсионеров, которые не получили повышение пенсий с 1 июля. В частности, речь идет о работающих гражданах. Министр соцполитики Николай Шамбир объяснил, почему данная категория пенсионеров осталась без надбавок.

По его словам, пенсионеры, которые работают, не получают повышения в связи с ростом прожиточного минимума, поскольку они работают и размер прожиточного минимума на них не влияет. После того, как человек увольняется, он автоматически получает право на надбавки. Это не касается ежегодной индексации, которая проводится всем на общих условиях. Министр также подчеркнул, что работающие пенсионеры каждые два года получают повышение пенсии с учетом их работы за эти два года.

По украинскому законодательству, пенсионер, который нашел работу, должен сообщить об этом в Пенсионный фонд. Если пенсионер не сообщит о таких изменениях, а Фонду станет о них известно во время сверки с государственными реестрами, пенсионеру могут грозить штрафные санкции. В частности, будут штрафовать всех пенсионеров, кто работает или осуществляет предпринимательскую деятельность.

Прожить в Украине на одну пенсию крайне сложно, поэтому Николай Шамбир рекомендует украинцам оформлять субсидии, чтобы уменьшить свои расходы хотя бы на коммуналку.

Напомним, минимальные пенсии 1 июля 2020 года повысили до 1712 грн. Следующее повышение ожидается в декабре - до 1769 грн. Общая индексация пенсий украинцам анонсирована на март 2021 года. На текущий год в Украине запланировано еще одно повышение минимальной зарплаты.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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