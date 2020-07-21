Индия принимает меры по устранению дефицита сырья для металлургии

Индия принимает меры по устранению дефицита сырья для металлургии

Министерство металлургической промышленности Индии предложило ряд мер, направленных на ослабление дефицита сырья на местном рынке.

В 2020/2021 финансовом году (апрель/март) Министерство прогнозирует возможную нехватку до 45-50 млн т железной руды вследствие остановки с 31 марта 37 железорудных предприятий, у которых истек срок действия лицензий. Процесс получения новых разрешений при этом может занять несколько лет.

Чтобы ослабить дефицит руды, Министерство разрешило государственной металлургической компании SAIL поставлять сторонним заказчикам до 25% сырой руды, которая добывается на более 20 ее предприятиях в четырех штатах. Также SAIL получила разрешение на продажу 70 млн т низкокачественной железорудной мелочи, которая складирована на ее ГОКах.

Также Министерство предлагает уменьшить роялти на мелкодробленую руду от 15 до 5%, чтобы стимулировать ее обогащение и избавиться от больших запасов низкокачественного сырья, которое сейчас не выгодно ни экспортировать, ни перерабатывать.

В отношении коксующегося угля, которого в 2019/2020 ф.г. Индия импортировала 56 млн т, преимущественно, из Австралии, Министерство договорилось о передаче государственным компаниям RINL и NMDC угольных месторождений Rabodih и Rohne. На них будут построены обогатительные фабрики мощностью соответственно 2,5 и 2,24 млн т в год. Кроме того, ведутся переговоры о закупках коксующегося угля в РоSSии и Монголии с целью снижения зависимости от австралийских поставок.

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