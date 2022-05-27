Подходит ли морская и йодированная соль для консервации: важное уточнение на время дефицита

Несколько дней назад стало известно, что крупнейшее в Украине предприятие по производству пищевой (каменной) соли "Артемсоль", которое находится в городе Соледар Донецкой области, остановило свою работу из-за активных боевых действий. В связи с этим потребители уже ощутили дефицит соли, которая исчезла с прилавков магазинов, а там, где осталась, продается по завышенным ценам. Поэтому многие хозяйки уже задумались – чем заменить соль для приготовлении консервации, сезон которой вот-вот начнется. theLime решил разобраться, подходит ли морская и йодированная соль для приготовления различных закруток.

Морская соль – соль, добываемая из морской воды, как правило естественным путем (испарением воды под воздействием солнца) или выпариванием. Вкус морской соли не отличается от обычной поваренной соли, в то же время она содержитнесколько десятков полезных минеральных веществ, которые необходимы для здоровья человека, а именно: кальций, калий, магний, железо, цинк, иод, бром, медь и др. Единственный минус – стоит она дороже, чем обычная соль, информирует Апостроф .

Ее можно использовать для консервации – лучше всего выбратьморскую соль крупного помола. Более того, она содержит гораздо меньше вредного нерастворимого осадка, а также позволяет увеличить срок хранения заготовок. А после употребления в пищу солений у человека не будут образовываться отеки, вызванные застоем в организме жидкости из-за соли.

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Йодированная соль – кухонная соль с добавлением строго определенного количества йодсодержащих солей. Другими словами, это соль, обогащенная йодом, которую используют для профилактики заболеваний щитовидной железы.

Если спросить совет у представителей старшего поколения, все они единогласно скажут, что консервировать продукты с йодированной солью категорически нельзя. Дело в том, что 20-30 лет назад ее обогащали йодидом калия. Это химическое соединение негативно влияло на вкус и цвет овощей при засолке. Однако сейчас его заменили йодатом калия, поэтому такая соль не испортит консервированные продукты. Дополнительную опасность раньше представляло и входящее в состав йодированной соли активное вещество тиосульфат натрия, от которого на сегодняшний день уже отказались. Поэтому смело можно использовать для консервации и йодированную соль.

Фото: pixabay.com