Цены на клубнику снижаются медленно, однако фермеры нашли способ удешевить ягоду

Из-за холодной весны, ягодный сезон в Украине в нынешнем году стартовал с опозданием. Из-за этого цены на клубнику в крупных торговых сетях пока держатся высокими. На рынках стоимость ягоды намного ниже. При этом некоторые фермеры предлагают покупателям самим собрать ягоды на поле. Это может стать не только выгодной покупкой, но и семейным отдыхом.

В Украине сохраняются высокие цены на клубнику: покупателям предлагают собирать ягоды самим

Издание hvylya опубликовало свежий мониторинг цен на клубнику в крупнейших торговых сетях столицы.

Так, сеть MegaMarket предлагает купить килограмм отборной ягоды по 130 гривен. Чуть меньше, на символическую разницу, стоимость килограмма клубники в сети Auchan – по 129,90 гривны.

В магазинах Novus ягоду расфасовали по полкилограмма. Стоимость такого небольшого контейнера – 64,99 гривны. Получается, что килограмм клубники обойдется в теже почти 130 гривен (129,98).

Немного дешевле первая летняя ягода только в сети Varus. Здесь можно ее купить по 119,90 гривны.

В Украине сохраняются высокие цены на клубнику: покупателям предлагают собирать ягоды самим

А вот цены на рынках существенно ниже. На базарах предлагают ягоду за 70-80 гривен, а кое-где даже можно встретить предложение и по 65. Конечно, ягода за 65-70 - не такая отборная и крупная, как в супермаркетах, но зато пахнет умопомрачительно.

При этом некоторые фермеры, специализирующиеся на выращивании клубники, предлагают своим покупателям самим насобирать ягод на поле. Это, во-первых, обойдется им дешевле, а во-вторых, может стать активным и незабываемым отдыхом для всей семьи.

В частности, такие вылазки на клубничное поле по выходным и по вечерам в будние дни предлагает своим потенциальным покупателям фермер Николай Стецькив из Львовской области. Он хвастается, что его клубнику выращивают "без химии", и ее можно есть без опасений немытой, прямо с поля.

"Попробуй приехать на поле и собрать самостоятельно… Клубника прямо из огорода – самая вкусная! Это хорошее приключение для теплых выходных или вечеров. Вы можете приехать с семьей, с детьми, с друзьями, устроить пикник. Можете собрать ягоду и забрать с собой, а можете съесть прямо на поле", - соблазняет фермер своих покупателей.

Что касается "съесть прямо на поле" – тоже весьма заманчивый вариант. Никто же не будет покупателей взвешивать до и после клубничного поля. Или будет?

Напомним, эту ягоду можно есть не только на поле. Из клубники с зеленью и сыром получится потрясающий салат, который побалует вкусовые рецепторы и фигуре совем не навредит.


Марченко Любов, Тудей





Интересные новости
Квартиры в Украине подешевели: прогноз аналитикаКвартиры в Украине подешевели: прогноз аналитика
Доллар по 50 гривен в ближайшее время в Украине маловероятенДоллар по 50 гривен в ближайшее время в Украине маловероятен
Обмен валюты в Германии и Польше: банкир дал советы, как осуществить его выгоднееОбмен валюты в Германии и Польше: банкир дал советы, как осуществить его выгоднее
Посибия беженцам из Украины больше не будут выплачивать в ПольшеПосибия беженцам из Украины больше не будут выплачивать в Польше
Пенсии работающим гражданам выплатят в июне, однако не всемПенсии работающим гражданам выплатят в июне, однако не всем
Блок рекламы


Похожие новости
Цены на бензин в Украине: НБУ спрогнозировал стоимость топливаЦены на бензин в Украине: НБУ спрогнозировал стоимость топлива
Цены на подсолнечное масло в украинских супермаркетах: где продукт стоит дешевлеЦены на подсолнечное масло в украинских супермаркетах: где продукт стоит дешевле
Цены на сахар в Украине вырастутЦены на сахар в Украине вырастут
Цены на жилье в новостройках Киева: сколько стоит купить однокомнатную квартируЦены на жилье в новостройках Киева: сколько стоит купить однокомнатную квартиру
Украинские супермаркеты обновили цены на соль в УкраинеУкраинские супермаркеты обновили цены на соль в Украине
Распродажа квартир в Буче и Ирпене: озвучены цены на вторичную недвижимостьРаспродажа квартир в Буче и Ирпене: озвучены цены на вторичную недвижимость
Как с начала масштабной войны подорожал "борщевой набор": цены на продуктыКак с начала масштабной войны подорожал "борщевой набор": цены на продукты
Цены на гречку: когда начнет дешеветь крупаЦены на гречку: когда начнет дешеветь крупа
Цены на жилье в Польше: все, что нужно знать покупателям из УкраиныЦены на жилье в Польше: все, что нужно знать покупателям из Украины
Пенсии работающим гражданам выплатят в июне, однако не всемПенсии работающим гражданам выплатят в июне, однако не всем
Последние новости
Подгружаем последние новости