Цены на клубнику снижаются медленно, однако фермеры нашли способ удешевить ягоду

Из-за холодной весны, ягодный сезон в Украине в нынешнем году стартовал с опозданием. Из-за этого цены на клубнику в крупных торговых сетях пока держатся высокими. На рынках стоимость ягоды намного ниже. При этом некоторые фермеры предлагают покупателям самим собрать ягоды на поле. Это может стать не только выгодной покупкой, но и семейным отдыхом.

Издание hvylya опубликовало свежий мониторинг цен на клубнику в крупнейших торговых сетях столицы.

Так, сеть MegaMarket предлагает купить килограмм отборной ягоды по 130 гривен. Чуть меньше, на символическую разницу, стоимость килограмма клубники в сети Auchan – по 129,90 гривны.

В магазинах Novus ягоду расфасовали по полкилограмма. Стоимость такого небольшого контейнера – 64,99 гривны. Получается, что килограмм клубники обойдется в теже почти 130 гривен (129,98).

Немного дешевле первая летняя ягода только в сети Varus. Здесь можно ее купить по 119,90 гривны.

А вот цены на рынках существенно ниже. На базарах предлагают ягоду за 70-80 гривен, а кое-где даже можно встретить предложение и по 65. Конечно, ягода за 65-70 - не такая отборная и крупная, как в супермаркетах, но зато пахнет умопомрачительно.

При этом некоторые фермеры, специализирующиеся на выращивании клубники, предлагают своим покупателям самим насобирать ягод на поле. Это, во-первых, обойдется им дешевле, а во-вторых, может стать активным и незабываемым отдыхом для всей семьи.

В частности, такие вылазки на клубничное поле по выходным и по вечерам в будние дни предлагает своим потенциальным покупателям фермер Николай Стецькив из Львовской области. Он хвастается, что его клубнику выращивают "без химии", и ее можно есть без опасений немытой, прямо с поля.

"Попробуй приехать на поле и собрать самостоятельно… Клубника прямо из огорода – самая вкусная! Это хорошее приключение для теплых выходных или вечеров. Вы можете приехать с семьей, с детьми, с друзьями, устроить пикник. Можете собрать ягоду и забрать с собой, а можете съесть прямо на поле", - соблазняет фермер своих покупателей.

Что касается "съесть прямо на поле" – тоже весьма заманчивый вариант. Никто же не будет покупателей взвешивать до и после клубничного поля. Или будет?

Напомним, эту ягоду можно есть не только на поле. Из клубники с зеленью и сыром получится потрясающий салат, который побалует вкусовые рецепторы и фигуре совем не навредит.