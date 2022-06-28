Малина в Україні подешевшала у 1,6 разу: ціни на ягоду

В Україні цього тижня почала масово продаватися малина. Аналітики проаналізували ціни на популярну літню ягоду. Гуртові ціни на неї кливаються у межах 50-70 гривень за кілограм. Це у 1,6 раза менше, ніж у той же період минулого року.

Малина рекордно подешевшала в Україні: які ціни на ягоду в кінці червня

Роздрібні ціни на малину можуть відрізнятись від оптових у два рази. Це пов'язано з великими витратами на логістику. Транспортування ягоди до різних регіонів ускладнене, оскільки сильно подорожчало паливо.

Падіння оптової вартості продукції пов'язане з раннім початком збирання та сприятливими погодними умовами для її дозрівання. На ринку понад тиждень тому з'явилися перші партії із південних регіонів. Наразі малину збирають практичних у всіх регіонах України. Пропозиція зросла і відпускні ціни почали знижуватися.

Малина рекордно подешевшала в Україні: які ціни на ягоду в кінці червня

Ціни почали падати і через проблеми з експортом – блокадою портів в Азовському та Чорному морях. Виробники не можуть як раніше вивозити заморожену ягоду в інші країни.

Інші ягоди в Україні, як і раніше, дорогі. Полуницю вже можна купити не у всіх магазинах. Її ціни починаються від 79,89 грн/кг – у супермаркеті Novus. А ось черешня там коштуватиме 88,99 грн за кілограм. Кавуни ж продаються по 29,99 грн/кг.

Раніше повідомлялося про різке зниження вартості овочів. Українські супермаркети оновили ціни на помідори, огірки та капусту.


Ловіцька Леся, Тудей





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