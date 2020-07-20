Национальный банк опять начал валить гривну

Национальный банк по итогам торгов на межбанковском рынке установил на вторник, 21 июля, курс гривни на уровне 27,6011 грн/долл., ослабив его еще на 24 копейки.



Об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.



Таким образом, курс гривни снизился до минимума с начала апреля.



По отношению к европейской валюте гривня потеряла еще 34 копейки, опустившись до 31,5908 грн за евро.



Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что курс гривни сейчас завышен, ведь "бюджет посчитан по курсу 30".



Ранее бывший глава НБУ Яков Смолий заявил, что в Офисе президента В.Зеленского обращались к Национальному банку с призывами ускорить снижение учетной ставки, а Минэкономики требовало девальвировать курс гривни для наполнения госбюджета.



Гривня колебалась у отметки 27 грн/долл. в последний месяц, в то же время бюджет 2020 года был рассчитан с учетом среднегодового курса 29,5/долл.



