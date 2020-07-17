В США ставка по ипотека упала ниже 3%. Впервые в истории

В США процентная ставка по ипотечному кредиту на 30 лет впервые за всю историю упала ниже 3%. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные американского ипотечного агентства Freddie Mac.

В США ставка по ипотека упала ниже 3%. Впервые в истории
Фото: rumigration.com

Почему обвалилась ставка

В настоящее время ставка на ипотеку с 30-летним сроком погашения составляет 2,98%. При этом на начало года она составляла 3,72%, указано в материале.

Рекордно низкие показатели объясняются кризисом, связанным с пандемией.

«Американские горки оптимизма и пессимизма относительно экономических перспектив продолжаются», – сказала главный экономист Realtor.com Даниэль Хейл.

Последний всплеск заболеваемости и его влияние на экономику США приводит к снижению фиксированных ставок по ипотечным кредитам. По мере увеличения случаев финансовые рынки оценивают, будет ли рост препятствовать восстановлению экономики.

Напомним

  • В июле президент Владимир Зеленский заявил, что банки в Украине должны давать ипотечные кредиты максимум под 10% годовых. Он пообещал «дожать» государственные и коммерческие финучреждения.
  • 15 июля финансовый комитет ВР поддержал законопроект, инициированный депутатом Александром Дубинским. Он предусматривает, в частности, продление моратория на взыскание имущества по валютным кредитам. В НБУ заявили, что этот законопроект ставит под угрозу доступную ипотеку.

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