В США ставка по ипотека упала ниже 3%. Впервые в истории

В США процентная ставка по ипотечному кредиту на 30 лет впервые за всю историю упала ниже 3%. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные американского ипотечного агентства Freddie Mac.

Фото: rumigration.com

Почему обвалилась ставка

В настоящее время ставка на ипотеку с 30-летним сроком погашения составляет 2,98%. При этом на начало года она составляла 3,72%, указано в материале.

Рекордно низкие показатели объясняются кризисом, связанным с пандемией.

«Американские горки оптимизма и пессимизма относительно экономических перспектив продолжаются», – сказала главный экономист Realtor.com Даниэль Хейл.

Последний всплеск заболеваемости и его влияние на экономику США приводит к снижению фиксированных ставок по ипотечным кредитам. По мере увеличения случаев финансовые рынки оценивают, будет ли рост препятствовать восстановлению экономики.

Напомним