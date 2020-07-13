Пользователи вывели с бирж рекордное количество Bitcoin

8 июля отток BTC с крупных торговых площадок превысил приток на 20,6 тыс. монет. Это самое большое снятие криптовалюты пользователями в течение дня за 2020 год. Об этом передает Cointelegraph со ссылкой на аналитический сервис Glassnode.

Больше всего инвесторы забрали монет с биржи Coinbase. C этой торговой площадки было выведено 20,8 тыс. BTC за сутки.

Пользователи вывели с бирж рекордное количество Bitcoin
Фото: dw.com

Объем снятия криптовалюты пришелся преимущественно на крупных игроков. По другим платформам отток средств был не столь значительным.

В аналитической компании Glassnode еще в апреле сообщили о том, что пользователи начали выводить криптовалюту с бирж. На тот момент резервы площадок уменьшились на 10% по сравнению с максимумом, установленным в начале года.

Специалисты объяснили этом тем, что инвесторы переходят к более долгосрочной стратегии.

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