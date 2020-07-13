Visa запускает сервис упрощенной оплаты для покупателей и продавцов

Visa запускает сервис Click to Pay в Украине, что еще больше упростит процесс оплаты на разных интернет-платформах. Об этом сообщила пресс-служба Visa.

Visa запускает сервис упрощенной оплаты для покупателей и продавцов
Фото: inventure.com.ua

Как это будет работать

Отныне на сайтах розничной торговли или в мобильных приложениях, отражающих пиктограмму Click to Pay, потребителям, которые предварительно добавили свою карту, не нужно будет вводить 16-значный номер карты и запоминать пароли для покупки.

Для продавцов же это решение уменьшает количество отказов от оплаты выбранных заказов или благотворительных взносов, одновременно обеспечив единую интеграцию для карт нескольких платежных систем.

Безопасность

Функция этой кнопки использует передовые технологии и методы аутентификации, включая проверку устройства и биометрику для защиты транзакций. Click to Pay базируется на отраслевом стандарте EMV Secure Remote Commerce.

Сколько людей покупают онлайн

По данным Visa, все больше потребителей совершают покупки в интернете.

52% опрошенных в Украине отметили, что из-за карантина им впервые пришлось заказывать продукты питания онлайн, а 35% начали покупали в интернете и лекарства.

Ранее собщалось

  • Ранее Visa обьявила об обновлении программы Visa Secure, ранее известной как Verified by Visa (аутентификация держателя карточки), которая помогает повысить безопасность онлайн-транзакций.

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