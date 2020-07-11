Итоговая стоимость “сухого” фонтана в Сырецком парке Киева составила 7,9 млн гривен

Итоговая стоимость “сухого” фонтана в Сырецком парке Киева составила 7,9 млн гривен

Обустройство интерактивного “сухого” фонтана в парке “Сырецкий” в Шевченковском районе Киева обошлось в 7,9 млн гривен. После ввода объекта в эксплуатацию он должен быть передан Коммунальному предприятию по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района столицы.

Об этом KV стало известно из ответа на обращение депутата Киевсовета Александра Пабата (внефракционный) к и.о. гендиректора КО “Киевзеленстрой” Алексею Королю, которое депутат опубликовал на своей Facebook-странице. 

“На объекте “Капитальный ремонт благоустройства парка “Сырецкий” в Шевченковском районе” подрядной организацией ООО “Буд Фаворит Строй”, определенной на конкурсной основе на основании договора №143/8 от 05.08.2019, в рамках доведенного финансирования на 2019 год была выполнена часть работ, в том числе по устройству интерактивного “сухого” фонтана”, – говорится в ответе.

Отмечается, что итоговая стоимость строительства фонтана – в парке “Сырецкий” составляет 7,9 млн гривен с НДС. 

Также в ответе и.о. гендиректора “Киевзеленстроя” говорится, что вопрос о финансировании на обслуживание фонтана в течение года будет решен после ввода объекта в эксплуатацию и передачи его через Департамент коммунальной собственности Киева Коммунальному предприятию по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района Киева и проведения соответствующих расчетов.

В комментарии к ответу Пабат сообщил, что, например, во Львове подобный фонтан обошелся в 4,5 млн гривен, а недавний ремонт всего комплекса фонтанов на Майдане – в 32 млн гривен. Депутат высказал опасение, что данный фонтан может повторить судьбу нескольких других киевских фонтанов, которые прекратили функционировать сразу после открытия.

Напомним, что депутат Александр Пабат в своем обращении отметил, что на ремонтные работы в Сырецком парке в прошлом году потратили 31 млн гривен и сообщил о расследовании Национальной полицией Украины трат КП “Киевзеленстрой” в размере 5,5 млн гривен, выплаченных подрядчику, по его сведениям, за невыполненные работы. 

Отметим, что на сегодня обязанности генерального директора КО “Киевзеленстрой” исполняет Алексей Король. 

Предприятие подчинено Управлению экологии КГГА. С 15 февраля 2018 года это управление возглавлял недавно назначенный главой Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный. С 22 мая 2020 года выполнение обязанностей начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА были возложены на заместителя начальника этого управления Александра Савченко.

За вопросы благоустройства и природной среды, включая озеленение, в Киеве отвечает заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

* Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" (Код ЄДРПОУ:03362123)

Фото: БЖ


Ольга Марийко, КиевВласть

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