АМКУ оштрафував компанію "Екофарм" на 3,2 млн грн за поширення неправдивої інформації про ліки від COVID-19

Дослідження дії "Протефлазіду" не стосується ні COVID-19, ні будь-якого іншого коронавірусу людини.

Відповідно до рішення Антимонопольного комітету, ТОВ "Науково-виробнича компанія "Екофарм" порушило конкурентне законодавство, повідомивши неправдиву інформацію про ефективність препарату "Протефлазід" під час лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2. Про це йдеться на сайті АМКУ.

На сайті компанії була розміщена інформація про лікарський засіб "Протефлазід", яка стосується лікування та профілактики гострої COVID-19, без належного обґрунтування відповідно до чинного законодавства та офіційних рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України. Також було розміщено лист за підписом заступника генерального директора компанії Олександра Гриневича, адресований міністру охорони здоров’я України. У ньому пропонувалося надати лікарям противірусний препарат "Протефлазід" "як гуманітарну допомогу для профілактики виникнення та лікування захворювання на коронавірус Covid-2019".

Повідомлення на сайті компанії містило звіт державної установи "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського" Національної академії медичних наук України: "Получены результаты исследований о действии протефлазида на коронавирусы".

Однак гучну назву дали дослідженню, яке не стосується ні COVID-19, ні будь-якого іншого коронавірусу людини. Дослідження вивчало дію препарату на коронавірус свиней.

Усе це підтверджує той факт, що ТОВ "Науково-виробнича компанія "Екофарм", завдяки поширенню неправдивої інформації про препарат "Протефлазід", вчинило порушення, передбачене статтею 15 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" у вигляді повідомлення неправдивих відомостей про застосування для лікування та профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, та отримало неправомірну перевагу перед конкурентами.

Тому АМКУ, проаналізувавши розмір доходу, пов'язаний з порушенням, та встановивши, що компанія не визнає порушення і досі не видалила інформаційні матеріали, які можуть уводити в оману споживачів, прийняв рішення накласти на компанію-порушника штраф у розмірі 3,2 млн грн.

Колишній голова Центру грипу, доктор медичних наук Олександр Гриневич вів активну кампанію за визнання цілющих властивостей "Протефлазіду". Про це повідомляло видання "Фокус". На початку березня він заявив:

"Використавши комп'ютерну модель коронавірусу 2019 nCoV, створену китайськими фахівцями, мої колеги (в лютому 2020 року), використовуючи метод докінгу, показали, що діюча речовина ПРОТЕФЛАЗІД, блокує важливий фермент коронавірусу, що може гальмувати розмноження вірусу".

Щоправда, виявилося, що Гриневич є заступником директора НВК "Екофарм", виробника "Протефлазіду", і сам препарат раніше вже був замішаний у скандалах з невідповідністю його номінальних параметрів реальному ефекту. Його пропонували використовувати при лікуванні грипу, герпесу, гепатиту і навіть ВІЛ.