В Україні меншає безробітних, водночас падає показник сплати ЄСВ

Зростає кількість тих, хто знайшов роботу.

В Україні меншає безробітних, водночас падає показник сплати ЄСВ
Фото: ukrnews24.com

Кількість безробітних в Україні перестала збільшуватися три тижні тому, але водночас падає показник сплати єдиного соціального внеску - це свідчить про переміщення частини робочих місць у тіньовий сектор. Про це заявив міністр економіки Ігор Петрашко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Баланс щодо безробіття контрольований. Суттєвого стрибка кількості незайнятих на 1-2 млн, чого ми боялися, не відбулося. На сьогодні кількість безробітних не збільшується вже третій тиждень поспіль, залишається на рівні 517 тисяч осіб. Нові безробітні реєструються, але зростає і кількість тих, хто знайшов роботу", - розповів міністр.

"Плюс програма "Велике будівництво" створює робочі місця. З початку карантину працевлаштувалися 174 тис. безробітних. Однак виникла інша проблема - падає показник за сплатою ЄСВ, тобто кадри частково переміщуються в тінь", - підкреслив Петрашко.

За даними Мінекономрозвитку, в Україні з початку карантину через коронавірус Державна служба зайнятості працевлаштувала майже 90 000 осіб.

Станом на початок травня 156 000 осіб зареєструвалися як безробітні. Загалом кількість безробітних, зареєстрованих у Службі зайнятості, становить 456,8 тис. осіб, що на 148,5 тис. або 48% більше, ніж на відповідну дату минулого року (на 4 травня 2019 року кількість безробітних становила 308, 3 тис.).

При цьому кількість вакансій в умовах економічного спаду зменшилася до 53 тис., що майже на 60% менше, ніж було в травні минулого року.

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