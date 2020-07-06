Мисто Банк хотят объявить неплатежеспособным — СМИ

Мисто Банк хотят объявить неплатежеспособным. Такой вопрос был вынесен на повестку дня Национального банка впервые за три года. Об этом сообщает UBR, ссылаясь на собственные источники в Нацбанке.

Мисто Банк хотят объявить неплатежеспособным — СМИ
Фото: prompolit.info

Что известно

По данным издания, 16 июня 2020 года правление НБУ собралось на заседание, на котором рассматривался вопрос признания неплатежеспособным АО «Мисто Банк». Заседание закончилось безрезультатно, его перенесли.

Однако в банке был введен особый режим, а 26 июня его уже перенесли в число проблемных.

Источники медиа на рынке подтвердили, что у банка действительно есть проблемы: «Есть много банков, которые нарушают нормативы, это и Ощадбанк, и Проминвестбанк. У Мисто Банка нарушений больше всех. Они прячут проблемные кредитные портфели и не формируют резервы».

Авторы статьи приводят открытую Нацбанком отчетность, где указано, что в настоящее время у финучреждения есть нарушения сразу по четырем индикаторам, а по одному — пограничное значение.

Кому принадлежит банк

  • Мисто Банк принадлежит Ивану Фурсину, которого связывают с народным депутатом Сергеем Левочкиным из фракции ОПЗЖ и олигархом Дмитрием Фирташем.

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