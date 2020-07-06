Метинвест намерен открыть в ЧБТР кредитную линию на 62 млн евро

Метинвест намерен открыть в ЧБТР кредитную линию на 62 млн евро

Группа Метинвест находится на финальной стадии переговоров с Черноморским банком торговли и развития по семилетней кредитной линии на общую сумму 62 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как сообщается, привлеченные средства будут использованы Метинвестом для реализации своей инвестиционной программы и пополнения оборотного капитала. Окончательные условия финансирования будут согласованы в рамках подписания кредитной документации.

"Мы с нетерпением ожидаем начала сотрудничества с Черноморским банком торговли и развития, так как это обозначит важный этап в истории Метинвеста, ведь мы впервые будем сотрудничать с международной финансовой организацией. Кроме того, такое сотрудничество свидетельствует о поддержке и доверии со стороны Черноморского региона как к группе, так и к Украине. Отчасти это стало возможным благодаря высоким экологическим, социальным и управленческим стандартам группы, и мы стремимся их постоянно совершенствовать", - прокомментировал генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков.

Черноморский банк торговли и развития – международная финансовая организация, учрежденная Албанией, Арменией, Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Румынией, Россией, Турцией и Украиной. Она поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество, предоставляя кредиты, кредитные линии, акционерный капитал и гарантии для проектного и торгового финансирования в государственном и частном секторах стран-участниц.

Уставной капитал банка составляет 3,45 млрд евро, а его долгосрочные кредитные рейтинги находятся на уровне А- от S&P и А2 от Moody's.



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