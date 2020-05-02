В Киевском дворце детей и юношества за 4,41 млн гривен отремонтируют 6 кабинетов и фасад
Киевский дворец детей и юношества заказал у ООО “Техностройсервис 2006” ремонтно-реставрационные работы своего здания по ул. Ивана Мазепы, 13. Эта фирма на протяжении полутора лет должна будет отремонтировать 6 кабинетов и фасад дворца. Заплатят подрядчику за работу 4,41 млн гривен.
Как стало известно
До конца ноября 2021 года ООО “Техностройсервис 2006” должен провести ремонт в кабинетах шести кабинетах: № 105а, 105б, 106 (включая кладовые № 1 и 2), 107 (включая кладовые №1 и 2), 233 и 235. А именно подрядчик выполнит демонтажные, электротехнические, сантехнические и столярные работы, отремонтирует покрытие стен, потолков и полов.
Кроме этого, “Техностройсервис 2006” выполнить внешние работы: отремонтирует покрытие фасада и откосов, заменит рихтовку и обустроит сливы.
Согласно данным аналитической системы
По результатам участия в публичных закупках ООО “Техностройсервис 2006” заключило 67 договоров на общую сумму 328,8 млн гривен (с учетом нынешнего). Самый крупный заказчик предприятия – Департамент жилищно-коммунального хозяйства Горешнеплавневского горсовета, который отдал предприятию подрядов на 263,4 млн гривен (
В здании, где сегодня находиться Киевский дворец детей и юношества, с 1965 года работал Дворец пионеров и школьников. Дворец был построен в 1962-1965 годах по проекту архитекторов Авраама Милецкого и Эдуарда Бельского. А художники-монументалисты Ада Рыбачук и Владимир Мельниченко оформляли мозаикой интерьеры дворца и бассейн перед зданием.
Ранее
Киевский дворец детей и юношества возглавляет Оксана Добровольская. Он подчинен Департаменту образования и науки (до марта 2018 года – Департамент образования и науки, молодежи и спорта) Киевской горгосадминистрации (КГГА), руководит которым Елена Фиданян. Курирует работу этого департамента заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
* Київський Палац дітей та юнацтва (код ЄДРПОУ: 02141207)
** ТОВ “Технобудсервіс 2006” (код ЄДРПОУ: 34574357)
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