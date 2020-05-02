В Киевском дворце детей и юношества за 4,41 млн гривен отремонтируют 6 кабинетов и фасад

Киевский дворец детей и юношества заказал у ООО “Техностройсервис 2006” ремонтно-реставрационные работы своего здания по ул. Ивана Мазепы, 13. Эта фирма на протяжении полутора лет должна будет отремонтировать 6 кабинетов и фасад дворца. Заплатят подрядчику за работу 4,41 млн гривен.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 27 апреля 2020 года Киевский дворец детей и юношества (*) заключил договор с ООО “Техностройсервис 2006” (**) на проведение ремонтно-реставрационных работ своего здания по ул. Ивана Мазепы, 13 в Печерском районе. Цена договора составила 4,41 млн гривен.

До конца ноября 2021 года ООО “Техностройсервис 2006” должен провести ремонт в кабинетах шести кабинетах: № 105а, 105б, 106 (включая кладовые № 1 и 2), 107 (включая кладовые №1 и 2), 233 и 235. А именно подрядчик выполнит демонтажные, электротехнические, сантехнические и столярные работы, отремонтирует покрытие стен, потолков и полов.

Кроме этого, “Техностройсервис 2006” выполнить внешние работы: отремонтирует покрытие фасада и откосов, заменит рихтовку и обустроит сливы.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , ООО “Техностройсервис 2006” основано в 2006 году. Директор и учредитель – Сергей Опанасенко. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 37,5 тыс. гривен.

По результатам участия в публичных закупках ООО “Техностройсервис 2006” заключило 67 договоров на общую сумму 328,8 млн гривен (с учетом нынешнего). Самый крупный заказчик предприятия – Департамент жилищно-коммунального хозяйства Горешнеплавневского горсовета, который отдал предприятию подрядов на 263,4 млн гривен ( данные Zакупівлі).

Киевский дворец детей и юношества основан в 1997 году Киевсоветом. Сегодня это внешкольное учебное заведение проводит обучение на разных уровнях – от начального ознакомления до профессиональной подготовки. В нем занимаются учащиеся от 5 лет до 21 года в 650 кружках по 200 направлениям.

В здании, где сегодня находиться Киевский дворец детей и юношества, с 1965 года работал Дворец пионеров и школьников. Дворец был построен в 1962-1965 годах по проекту архитекторов Авраама Милецкого и Эдуарда Бельского. А художники-монументалисты Ада Рыбачук и Владимир Мельниченко оформляли мозаикой интерьеры дворца и бассейн перед зданием.

Ранее KV сообщала, что в 2019 году впервые за последние 40 лет заработал отреставрированный комплекс фонтанов перед Киевским дворцом детей и юношества. Реставрация этого комплекса началась по поручению городского головы в 2017 году. Заказчиком работ был Киевский дворец детей и юношества, а координатором – один из авторов мозаики Владимир Мельниченко.

Киевский дворец детей и юношества возглавляет Оксана Добровольская. Он подчинен Департаменту образования и науки (до марта 2018 года – Департамент образования и науки, молодежи и спорта) Киевской горгосадминистрации (КГГА), руководит которым Елена Фиданян. Курирует работу этого департамента заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

* Київський Палац дітей та юнацтва (код ЄДРПОУ: 02141207)

** ТОВ “Технобудсервіс 2006” (код ЄДРПОУ: 34574357)