Украинцы смогут получать зарплату в удобном для них банке
После внедрения в Украине международного номера банковского счета работодатель может формировать зарплатную ведомость, указав номер счета сотрудника по стандарту IBAN. Этот счет работник вскоре сможет открыть в любом удобном банке,
Что это даст
Благодаря этому работник сможет не привязываться к «зарплатному проекту» компании, а самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы.
«Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг», – прокомментировал заместитель председателя НБУ Сергей Холод.
Сейчас большинство компаний оформляют «зарплатный проект» с тем или иным банком. Это соглашение между предприятием и банком по поводу выплаты зарплаты. Работники не могут выбрать другой банк, который им удобнее.
Когда заработают эти изменения
- Изменения заработают с 1 января 2021 года, чтобы банки и работодатели имели время доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы.
- Чтобы получать зарплату в другом банке, работнику необходимо будет предоставить в бухгалтерию номер счета IBAN.