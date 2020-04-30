Украинцы смогут получать зарплату в удобном для них банке

После внедрения в Украине международного номера банковского счета работодатель может формировать зарплатную ведомость, указав номер счета сотрудника по стандарту IBAN. Этот счет работник вскоре сможет открыть в любом удобном банке, сообщает пресс-служба НБУ.

Украинцы смогут получать зарплату в удобном для них банке

Что это даст

Благодаря этому работник сможет не привязываться к «зарплатному проекту» компании, а самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы.

«Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг», – прокомментировал заместитель председателя НБУ Сергей Холод.

Сейчас большинство компаний оформляют «зарплатный проект» с тем или иным банком. Это соглашение между предприятием и банком по поводу выплаты зарплаты. Работники не могут выбрать другой банк, который им удобнее.

Когда заработают эти изменения

  • Изменения заработают с 1 января 2021 года, чтобы банки и работодатели имели время доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы.
  • Чтобы получать зарплату в другом банке, работнику необходимо будет предоставить в бухгалтерию номер счета IBAN.

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