ФГИ привлек 2,7 миллиона на продаже объектов малой приватизации

Фонд госимущества на прошлой неделе, с 20 по 24 апреля, провел восемь аукционов почти на 2,71 млн грн и объявил о 24 новых. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ в фейсбуке.

ФГИ привлек 2,7 миллиона на продаже объектов малой приватизации
Фото: ukrinform.ua

Прогресс в приватизации

В Фонде отмечают, что на прошлой неделе:

  • провели 8 аукционов на сумму 2,7 млн гривен (среднее количество участников аукциона — 5,37);
  • приняли 13 решения о приватизации;
  • объявили 24 новых аукционов;
  • заключили 8 договоров купли-продажи;
  • получили средства в бюджет по 3 объектам;
  • получили 9 коммерческих и 10 бюджетных заявок на аренду.

Напомним, что в конце марта в ФГИУ заявили, что объекты большой приватизации и госпредприятия не будут выставлять на продажу до стабилизации ситуации на финансовых рынках.

Как продвигается большая приватизация

  • 2 октября 2019 года Верховная Рада приняла закон об отмене перечня запрещенных для приватизации госпредприятий.
  • В марте Кабинет министров передал Фонду госимущества еще 401 государственный объект для приватизации. Кроме того, передано 4 больших гособъекта: завод «Большевик», АО «Государственно-продовольственная зерновая корпорация», ГАК «Хлеб Украины», ГП «Артемсоль Украины».
  • За полгода после разблокирования приватизации правительство передало 961 объект, что в 10 раз больше, чем за 10 лет до этого. Для сравнения, с 2008 по 2018 год передано всего 93 объекта.
  • В списке этих объектов, в частности, 44 пакета акций, 208 единых имущественных комплексов государственных предприятий, 146 объектов незавершенного строительства, 46 объектов социально-культурного назначения и 483 позиции отдельного имущества.
  • В 2019 году сумма поступлений в госбюджет от приватизации составила 536,5 миллиона гривен. План приватизации удалось выполнить лишь на 3%, из-за чего бюджет недополучил значительную часть доходов.

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