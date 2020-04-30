ФГИ привлек 2,7 миллиона на продаже объектов малой приватизации

Фонд госимущества на прошлой неделе, с 20 по 24 апреля, провел восемь аукционов почти на 2,71 млн грн и объявил о 24 новых. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ в фейсбуке.

Фото: ukrinform.ua

Прогресс в приватизации

В Фонде отмечают, что на прошлой неделе:

провели 8 аукционов на сумму 2,7 млн гривен (среднее количество участников аукциона — 5,37);

приняли 13 решения о приватизации;

объявили 24 новых аукционов;

заключили 8 договоров купли-продажи;

получили средства в бюджет по 3 объектам;

получили 9 коммерческих и 10 бюджетных заявок на аренду.

Напомним, что в конце марта в ФГИУ заявили, что объекты большой приватизации и госпредприятия не будут выставлять на продажу до стабилизации ситуации на финансовых рынках.

Как продвигается большая приватизация

2 октября 2019 года Верховная Рада приняла закон об отмене перечня запрещенных для приватизации госпредприятий.

В марте Кабинет министров передал Фонду госимущества еще 401 государственный объект для приватизации. Кроме того, передано 4 больших гособъекта: завод «Большевик», АО «Государственно-продовольственная зерновая корпорация», ГАК «Хлеб Украины», ГП «Артемсоль Украины».