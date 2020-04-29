Владельцев ГЭС на Киевщине подозревают в незаконном использовании воды из водохранилища
Владельцы ГЭС, расположенной у плотины Косовского водохранилища в Киевской области, использовали значительный объем находящейся в нем воды, хотя не имели на это права.
Об этом
“Наблюдением на 27 апреля 2020 года было установлено, что владельцы ГЭС незаконно использовали значительный объем водохранилища 0,6 млн куб.м. на производство электроэнергии, что противоречит установленным режимам работы”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что эта ГЭС обязана работать только на приточных затратах, в соответствии с установленным Госагентством водных ресурсов режимом работы Косовского водохранилища.
Региональный офис водных ресурсов реки Рось в связи с этим фактом обратился в Киевский рыбоохранный патруль и Экологическую инспекцию Столичного округа.
Напомним, что бесхозное гидротехническое сооружение в селе Ставы Кагарлыкского района Киевщины было заблокировано глиной и бетоном, а щиты и винтоподъемники – срезаны. В результате таких действий приток реки Рось – Гороховатка оказался перекрыт. Соответствующие материалы направлены на рассмотрение в полицию.
Фото: фейсбук Регионального офиса водных ресурсов реки Рось