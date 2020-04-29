Владельцев ГЭС на Киевщине подозревают в незаконном использовании воды из водохранилища

Владельцы ГЭС, расположенной у плотины Косовского водохранилища в Киевской области, использовали значительный объем находящейся в нем воды, хотя не имели на это права.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Регионального офиса водных ресурсов реки Рось в соцсети Фейсбук.

“Наблюдением на 27 апреля 2020 года было установлено, что владельцы ГЭС незаконно использовали значительный объем водохранилища 0,6 млн куб.м. на производство электроэнергии, что противоречит установленным режимам работы”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что эта ГЭС обязана работать только на приточных затратах, в соответствии с установленным Госагентством водных ресурсов режимом работы Косовского водохранилища.

Региональный офис водных ресурсов реки Рось в связи с этим фактом обратился в Киевский рыбоохранный патруль и Экологическую инспекцию Столичного округа.

Напомним, что бесхозное гидротехническое сооружение в селе Ставы Кагарлыкского района Киевщины было заблокировано глиной и бетоном, а щиты и винтоподъемники – срезаны. В результате таких действий приток реки Рось – Гороховатка оказался перекрыт. Соответствующие материалы направлены на рассмотрение в полицию.

Фото: фейсбук Регионального офиса водных ресурсов реки Рось