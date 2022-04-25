В НБУ рассказали, какие денежные переводы разрешены за границу

Около 5 млн украинцев из-за полномасштабного вторжения роSSийских войск в Украину были вынуждены уехать за границу. Украинцы, оставшиеся дома, могут отправлять за рубеж денежные переводы, чтобы помочь своим близким. Нацбанк Украины рассказал, какие денежные переводы разрешены во время войны и сколько можно переслать.

В НБУ рассказали, какие денежные переводы разрешены за границу

Во время войны украинцы с банковских карт могут переводить деньги (гривны и валюту) на карты физических лиц за границей. Но не более 100 000 гривен в месяц по гривневой или валютной банковской карте.

Таким образом, за один месяц можно перевести на банковскую карту своим родственникам или близким людям за границей 200 000 гривен.

В НБУ рассказали, какие денежные переводы разрешены за границу

Нужно отметить, что ограничений по денежным переводам за границу нет для оплаты обучения и лечения, а также для оплаты расходов, связанных с перевозкой больных и со смертью граждан. Ежемесячно можно переводить до 400 000 гривен (в эквиваленте) для покупки военной амуниции.

Напомним, роSSийские войска начали полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Сейчас они пытаются полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Враг также стянул много техники и войск на юг Украины. Не исключается, что там роSSийские оккупанты готовят новое наступление.

Ранее стало известно, что украинским госслужащим разрешили не подавать декларации о доходах во время войны.


Максимов Віталій, Тудей

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