В НБУ рассказали, какие денежные переводы разрешены за границу

Около 5 млн украинцев из-за полномасштабного вторжения роSSийских войск в Украину были вынуждены уехать за границу. Украинцы, оставшиеся дома, могут отправлять за рубеж денежные переводы, чтобы помочь своим близким. Нацбанк Украины рассказал, какие денежные переводы разрешены во время войны и сколько можно переслать.

Во время войны украинцы с банковских карт могут переводить деньги (гривны и валюту) на карты физических лиц за границей. Но не более 100 000 гривен в месяц по гривневой или валютной банковской карте.

Таким образом, за один месяц можно перевести на банковскую карту своим родственникам или близким людям за границей 200 000 гривен.

Нужно отметить, что ограничений по денежным переводам за границу нет для оплаты обучения и лечения, а также для оплаты расходов, связанных с перевозкой больных и со смертью граждан. Ежемесячно можно переводить до 400 000 гривен (в эквиваленте) для покупки военной амуниции.

Напомним, роSSийские войска начали полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Сейчас они пытаются полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Враг также стянул много техники и войск на юг Украины. Не исключается, что там роSSийские оккупанты готовят новое наступление.

Ранее стало известно, что украинским госслужащим разрешили не подавать декларации о доходах во время войны.