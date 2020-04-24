Банк РоSSии прогнозирует падение ВВП на 4-6%

Банк России прогнозирует падение ВВП на 4-6%

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 Банк РоSSии прогнозирует падение роста ВВП РоSSии на 4–6% в 2020 году. В предыдущем прогнозе ЦБ ожидал роста показателя на 1,5–2%.

"Произойдет снижение ВВП во втором квартале текущего года с постепенным восстановлением экономической активности по мере нормализации ситуации с распространением коронавируса и смягчения большинства ограничительных мер в РоSSии и в мире",— говорится в сообщении регулятора.

По оценкам ЦБ, после падения восстановительный рост ВВП РоSSии в 2021 году ожидается на уровне 2,8–4,8%, в 2022 году — на уровне 1,5–3,5%. В базовом прогнозе ЦБ заложена средняя цена нефти марки Urals в 27 долл. за баррель в 2020 году и ее последующее повышение до 35 и 45 долл. за баррель в 2021 и 2022 годах.

Основными факторами, повлиявшими на рост роSSийской экономики, в ЦБ назвали ограничительные меры по борьбе с пандемией, падение спроса и снижение цен на нефть и на другие экспортные товары, снижение деловой активности в сфере услуг и обрабатывающей промышленности, а также ухудшение настроений и ожиданий бизнеса.

Ранее Международный валютный фонд спрогнозировал падение ВВП РоSSии на 5,5% в 2020 году. Рейтинговое агентства АКРА предполагает падение показателя на 4–4,5%, агентство Fitch — на 3,3%.



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