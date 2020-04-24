Национальный банк потратил на спасение гривны от обвала более $2 миллиардов

Нацбанк потратил более $2 млрд из золотовалютных резервов для удержания гривны от резкой девальвации. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

«Национальный банк принимал активное участие в валютном рынке во время пиковых кризисных ситуаций. После 10 марта мы продавали значительные суммы, иногда мы продавали по $300 млн в день, — отметил Чурий, — В целом, во время значительных колебаний Нацбанк продал более $2 млрд».

Несмотря на то, что по возможности НБУ выкупал валюту на рынке, резервы с начала года сократились. «С начала года нетто интервенций составляет «минус» $800 млн. После того, как волатильность упала, исчез ажиотаж, с начала этого месяца НБУ уже успел выкупить в резервы около $600 млн», — отметил Олег Чурий.

В результате выкупа избыточной валюты на межбанке в первые две недели апреля регулятору удалось удержать золотовалютные резервы на уровне около $25 млрд.

Текущий прогноз

По итогам 2020 года НБУ ожидает, что золотовалютные резервы превысят отметку в $27 млрд.

«На конец этого года резервы превысят отметку $27 млрд. Мы учитываем в этих суммах кредиты от официальных доноров. И это будет соответствовать четырем с половиной месяцам импорта», — рассказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

По его словам, объем импорта в этом году сократится, в результате чего так называемая резервная позиция, то есть срок, в течение которого можно финансировать импорт за счет резервов, укрепится. «Резервов достаточно, чтобы сглаживать краткосрочные колебания на валютном рынке», — подчеркнул Сологуб.

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