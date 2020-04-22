В Мировом банке рассказали о требованиях к закупкам в Украине: опыт, обороты, срок работы на рынке

Компании, которые намерены принять участие в закупках в рамках проектов Мирового банка в Украине, должны соответствовать определенным стандартизированным требованиям, среди которых опыт работы на рынке и объемы оборота средств за предыдущие периоды. Об этом в своей колонке для "Центра транспортных стратегий" написал специалист по закупкам Мирового банка Дмитрий Донец, сообщают "Українські новини".

По его словам, сегодня в Украине внедряется 8 инвестиционных проектов, которые поддерживаются Международным банком реконструкции и развития (Мировым банком, МБРР), общей стоимостью 2,3 млрд гривен в разных сферах - начиная от инфраструктуры, заканчивая энергетикой и социальными проектами. Самый крупный, объемом финансирования в 450 млн долларов, касается улучшения автомобильных дорог и безопасности движения.

"У банка есть собственные стандартизированные правила и процедуры закупок, которые применяются во всех проектах, финансируемых нашей международной организацией во всех странах мира. … С 2016 года во всем мире внедряются проекты по новым правилам закупок. Квалификационные требования, которые прописываются в документации, более менее стандартизированы, но каждый конкретный случай когда и как они устанавливаются - уникальный", - добавил он.

В частности, написал Донец, независимо от применяемого режима закупок действуют определенные квалификационные требования для участников торгов, например наличие опыта выполнения подобных проектов в прошлом. То есть участник торгов должен показать, что у него уже был опыт выполнения подобных по своей сути и сложности контрактов (по сумме, видам работ/товаров, периодам реализации и т.д.). Среди других требований - период существования компании на рынке. Как правило, это 5-10 лет.

"Если участник не соответствует требованиям, то по нашим правила разрешается объединение нескольких участников в совместное предприятие, консорциум и т.д. При этом всегда должен быть определен лидер этого объединения и он должен нести наибольший груз ответственности соответствия квалификационным требованиям. То есть, если все квалификационные требования можно оценить как 100%, то обычно лидер должен соответствовать не менее 50% этих требований", - уточнил эксперт МБРР.

Также есть требования к денежному обороту ("кешфлоу") за год. "Мы хотим удостовериться, что участник торгов имеет достаточно ресурсов или необходимый доступ к таковым для реализации контракта и сможет мобилизовать эти ресурсы для скорейшего старта выполнения контракта", - отметил Донец.

Не могут принимать участие в проектах, финансируемых на кредитные деньги МБРР, компании и лица, занесенные в "черный список" за предыдущие нарушения принципов закупок, компании, подпадающие под санкции, госкомпании, которые не соответствуют критериям участия, а также участники, у которых есть конфликт интересов с заказчиком.

Напомним, "Укравтодор" разработал методические рекомендации для проведения закупок в сфере дорожного строительства, в которых, среди прочего, также рекомендуется выдвигать к участникам требование по опыту выполнения работ (ремонта, обслуживания, строительства) с дорогами соответствующей категории. Оппоненты "Укравтодора" считают это требование дискриминационным.