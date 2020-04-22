Всемирный банк прогнозирует падение денежных переводов трудовых мигрантов на 20%

Всемирный банк прогнозирует, что объемы денежных переводов трудовых мигрантов в мире могут сократиться почти на 20% в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Всемирный банк прогнозирует падение денежных переводов трудовых мигрантов на 20%

Всемирный банк прогнозирует, что объемы денежных переводов трудовых мигрантов в мире могут сократиться почти на 20% в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе Всемирного банка, опубликованном накануне, передает Интерфакс-Украина.

Падение объемов

В целом, по расчетам Всемирного банка, по итогам 2020 года трудовые мигранты переведут в страны с низким уровнем дохода $445 миллиардов.

«Денежные переводы трудовых мигрантов являются жизненно важным источником дохода для стран, что развиваются. Экономическое падение, которое вызвал коронавирус, серьезно влияет на способность мигрантов отправлять деньги домой», — говорится в отчете.

Всемирный банк отмечает, что трудовые мигранты — наиболее уязвимы к увольнениям из-за карантинных ограничений, которые вводят для сдерживания COVID-19. Вместе с этим, такие переводы являются жизненно важными для миллионов семей во всем мире.

Предыстория

  • В 2019 году заробитчане перевели в Украину $12,017 миллиарда.
  • В Украине запустят ипотечные программы, чтобы помочь работникам, которые из-за пандемии коронавируса вернулись в страну. Об этом ранее заявил президент Владимир Зеленский.
  • По его словам, часть украинских заробитчан из-за пандемии вернулась в страну не временно.

  • 3 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу кредитования бизнеса «Возвращайся и оставайся». Цель программы — вернуть домой украинских заробитчан и предоставить доступные кредиты на собственное дело.

  • Государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту — ставки составляют от 5 до 9% годовых в зависимости от количества созданных рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

  • В рамках программы украинские предприниматели могут получить кредит или несколько кредитов на развитие бизнеса сроком до 5 лет на сумму до 1,5 млн грн.

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