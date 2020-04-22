ФГИУ решил передать 6 ТЭЦ под управление Нафтогаза

ФГИУ решил передать 6 ТЭЦ под управление Нафтогаза

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения НАК "Нафтогаз Украины" контроля над шести ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению речь идет о передаче Фондом госимущества в управление "Нафтогаза" имущественного комплекса ГП "Северодонецкая ТЭЦ", а также корпоративных прав АО "Одесская ТЭЦ", АО "Криворожская теплоцентраль", АО "Херсонская теплоэлектроцентраль", АО "Николаевская теплоэлектроцентраль", АО "Днепровская теплоэлектроцентраль".

АМКУ отмечает, что все указанные ТЭЦ являются объектами естественной монополии, тарифы на производство тепловой и электрической энергии на них устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

При этом Комитет обращает внимание, что сырьем для производства тепловой и электрической энергии на этих ТЭС является природный газ, но действие возложенных на "Нафтогаз" специальных обязанностей по поставке газа для теплокоммунэнерго истекает 1 мая.

"Подытоживая изложенное, имеющаяся в материалах заявлений информация дает основания полагать, что указанные концентрации, которые по форме представляет собой вертикальную интеграцию субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на рынке сырья и готовой продукции, могут, при определенных условиях, привести к существенному ограничению конкуренции на рынках тепловой и электрической энергии", – сказано в сообщении.

В связи с этим АМКУ начал сбор информации по вопросам этих концентраций. 

МинПром

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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