НБУ хочет изменить условия открытия и закрытия банковских счетов

Национальный банк разработал и предлагает для общественного обсуждения ряд изменений в порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков.

НБУ хочет изменить условия открытия и закрытия банковских счетов

Национальный банк разработал и предлагает для общественного обсуждения ряд изменений в порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Что предлагает регулятор

Предоставить право банкам:

  • открывать счет клиенту, который не имеет счетов в этом банке на основании представленных клиентом (представителем клиента) документов во время удаленного установления деловых отношений с соблюдением требований, установленных нормативно-правовым актом НБУ по вопросам финансового мониторинга;

  • закрывать подотчетные счета клиента при наличии оснований, предусмотренных статьей 69 Налогового кодекса Украины;

  • выпускать сберегательные (депозитные) сертификаты в банковских металлах;

Установить:

  • порядок открытия и закрытия счетов инвесторов – юридических лиц-резидентов по соглашениям о разделе продукции;

  • особенности открытия банками счетов обособленным подразделениям иностранной неправительственной организации, представительства, филиала иностранной благотворительной организации;

  • порядок привлечения банками вкладов (депозитов) от физических лиц-предпринимателей, юридических лиц-нерезидентов, представительств юридических лиц-нерезидентов в Украине (включая инвесторов по соглашению о разделе продукции на территории Украины) и осуществление операций с ними;

  • требования к договорам, которые заключаются между банком и клиентом при открытии счетов, в частности разрешить физическим лицам подписывать договора цифровой собственноручной подписью.

Соответствующие нормы содержит проект постановления правления НБУ «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Нацбанка».

Замечания и предложения к проекту принимаются до 17 мая 2020 года на почтовый и электронный адрес Национального банка.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
КГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривенКГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривен
Ощадбанк предлагает медикам ипотеку под 9,99% годовых в гривнеОщадбанк предлагает медикам ипотеку под 9,99% годовых в гривне
Цена на нефть WTI рухнула до доллара за баррельЦена на нефть WTI рухнула до доллара за баррель
ДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - ЛещенкоДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - Лещенко
СБУ раскрыла схему поставок испорченных продуктов из госрезерва в тюрьмыСБУ раскрыла схему поставок испорченных продуктов из госрезерва в тюрьмы
Блок рекламы


Похожие новости
Бизнесу изменили условия арендной платыБизнесу изменили условия арендной платы
“Укроборонпром” решил не выполнять обещаний о передаче Киеву бесхозного детсада №331 и хочет его продать“Укроборонпром” решил не выполнять обещаний о передаче Киеву бесхозного детсада №331 и хочет его продать
Авиакомпания Коломойского просит у государства $50 миллионов кредита на льготных условияхАвиакомпания Коломойского просит у государства $50 миллионов кредита на льготных условиях
НБУ пообещал продлить сроки действия банковских карт, которые истекли во время карантина
Италия хочет возобновить производство стали после ПасхиИталия хочет возобновить производство стали после Пасхи
Rio Tinto хочет со скандалом закрыть алюминиевый завод в ИсландииRio Tinto хочет со скандалом закрыть алюминиевый завод в Исландии
В условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металлаВ условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металла
Австралия хочет установить ущерб от поставок труб из 4 стран АзииАвстралия хочет установить ущерб от поставок труб из 4 стран Азии
В условиях карантина половина предприятий способна продержаться всего месяцВ условиях карантина половина предприятий способна продержаться всего месяц
Минздрав прописал условия работы продуктовых рынков во время карантинаМинздрав прописал условия работы продуктовых рынков во время карантина
Последние новости
Подгружаем последние новости