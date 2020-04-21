НБУ хочет изменить условия открытия и закрытия банковских счетов
Национальный банк разработал и предлагает для общественного обсуждения ряд изменений в порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков.
Национальный банк разработал и предлагает для общественного обсуждения ряд изменений в порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков. Об этом говорится в
Что предлагает регулятор
Предоставить право банкам:
-
открывать счет клиенту, который не имеет счетов в этом банке на основании представленных клиентом (представителем клиента) документов во время удаленного установления деловых отношений с соблюдением требований, установленных нормативно-правовым актом НБУ по вопросам финансового мониторинга;
-
закрывать подотчетные счета клиента при наличии оснований, предусмотренных статьей 69 Налогового кодекса Украины;
-
выпускать сберегательные (депозитные) сертификаты в банковских металлах;
Установить:
-
порядок открытия и закрытия счетов инвесторов – юридических лиц-резидентов по соглашениям о разделе продукции;
-
особенности открытия банками счетов обособленным подразделениям иностранной неправительственной организации, представительства, филиала иностранной благотворительной организации;
-
порядок привлечения банками вкладов (депозитов) от физических лиц-предпринимателей, юридических лиц-нерезидентов, представительств юридических лиц-нерезидентов в Украине (включая инвесторов по соглашению о разделе продукции на территории Украины) и осуществление операций с ними;
-
требования к договорам, которые заключаются между банком и клиентом при открытии счетов, в частности разрешить физическим лицам подписывать договора цифровой собственноручной подписью.
Соответствующие нормы содержит
Замечания и предложения к проекту принимаются до 17 мая 2020 года на почтовый и электронный адрес Национального банка.