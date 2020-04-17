В Китае начали реализовать новый алюминиевый проект

Китайская компания Wenshan Aluminium, входящая в группу Yunnan Aluminum, запускает первую очередь алюминиевого завода мощностью 500 тыс. т в год в Вэньшань-Чжуань-Мяоском автономном округе на юго-востоке провинции Юньнань.



Объем инвестиций на этой стадии проекта составил около 800 млн юаней (113 млн долл.). Всего же компания намерена вложить в строительство ГЭС и алюминиевых мощностей порядка 4 млрд юаней. В настоящее время у Yunnan Aluminum функционирует глиноземный завод, который в первом квартале текущего года произвел 266 тыс. т продукции.



Ряд китайских компаний за последнее время проявили интерес к переносу мощностей по выплавке алюминия в округ Вэньшань, богатый гидроэнергетическими ресурсами. Сейчас там строятся производственные линии совокупной мощностью 3,43 млн т в год.

