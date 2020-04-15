Акции Amazon в карантин рекордно выросли. В чем феномен компании

Стоимость акции американской компании Amazon превзошла свой предыдущий рекорд и выросло до $2283. Спрос на них растет на фоне масштабного падения акций остальных компаний на фондовых рынках из-за коронавируса. Об этом сообщает CNBC, передает hromadske.

Фото: rbc.ua

На сколько выросли акции

14 апреля акции Amazon выросли на 5,3%. Сейчас общую капитализацию компании оценивают в рекордные $1,1 триллиона.

В чем феномен компании

«Феномен» компании аналитики объясняют тем, что в связи с коронавирусом и карантином растет спрос на ключевые услуги Amazon, среди которых онлайн-торговля и предоставление серверов для размещения интернет-сайтов.

Накануне в компании объявили о том, что нанимают на работу 75 тысяч новых работников. Дело в том, что онлайн-ритейлер столкнулся с ростом количества онлайн-заказов из-за коронавируса после закрытия своих магазинов в большинстве странах. Прежде всего, компания будет доставлять товары первой необходимости.

Из-за рекордного роста акций Amazon основатель компании и владелец контрольного пакета акций Джефф Безос всего лишь за 1 день увеличил свое состояние на $6,4 миллиарда, сообщает Forbes.

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