Акции Amazon в карантин рекордно выросли. В чем феномен компании
Стоимость акции американской компании Amazon превзошла свой предыдущий рекорд и выросло до $2283. Спрос на них растет на фоне масштабного падения акций остальных компаний на фондовых рынках из-за коронавируса. Об этом
На сколько выросли акции
14 апреля акции Amazon выросли на 5,3%. Сейчас общую капитализацию компании оценивают в рекордные $1,1 триллиона.
В чем феномен компании
«Феномен» компании аналитики объясняют тем, что в связи с коронавирусом и карантином растет спрос на ключевые услуги Amazon, среди которых онлайн-торговля и предоставление серверов для размещения интернет-сайтов.
Накануне в компании объявили о том, что нанимают на работу 75 тысяч новых работников. Дело в том, что онлайн-ритейлер столкнулся с ростом количества онлайн-заказов из-за коронавируса после закрытия своих магазинов в большинстве странах. Прежде всего, компания будет доставлять товары первой необходимости.
Из-за рекордного роста акций Amazon основатель компании и владелец контрольного пакета акций Джефф Безос всего лишь за 1 день увеличил свое состояние на $6,4 миллиарда, сообщает Forbes.
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