Рік війни став для українських банків роком феноменальної прибутковості

Стрибок у 35 разів проти накопичених у 2021 році 3,4 млрд грн, інформує ZN.ua.

Рік війни став для українських банків роком феноменальної прибутковості
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За рік від початку повномасштабної війни українська банківська система демонструє рекордне збільшення резервів та феноменальний ріст прибутковості. Про це свідчить аналітика платформи для роботи з відкритими даними Опендатабот, яка грунтуються на даних НБУ.

За 2022 рік банківський сектор накопичив у своїх резервах 119 млрд грн. Це феноменальний стрибок у 35 разів проти накопичених у 2021 році 3,4 млрд грн.

Лише 10% банків отримали збитки у січні 2023 року. Решта фінустанов загалом заробили максимальну суму за всі місяці великої війни — 14,7 млрд грн.

Січень 2023 року став топово прибутковим для банківської системи України від початку повномасштабної війни. Разом банки заробили у першому місяці 2023 року 14,7 млрд грн. Це понад удвічі більше, аніж за відносно мирний січень 2022 року. Тоді загальний прибуток українських фінустанов склав 7,1 млрд грн.

Майже всі банки з тих 67, що працювали у січні (наразі банки Айбокс та Форвард вже закриті), завершили місяць з позитивним балансом. Лише 7 фінустанов отримали загальні збитки у розмірі 0.3 млрд грн.

Топ-10 банків стабільно заробляють левову частку прибутку всієї системи. У перший місяць цього року фінустанови з топу заробили 90% усього прибутку — 13 млрд грн. Як і раніше, першість утримує Приватбанк із прибутком у 6,3 млрд грн. Це майже у 4 рази більше, аніж у січні 2022 року, коли Приватбанк мав 1,7 млрд грн прибутку.

Всі 4 державних банки були прибуткові у першому місяці 2023 року та разом заробили 9,4 млрд грн. Їх частка у загальному прибутку склала 64%.

Лідером серед банків з іноземним капіталом із прибутком 0,7 млрд грн за січень 2023 року став Райффайзен. В загальному рейтингу банків він піднявся на 3 місце.

В цілому банки з іноземним капіталом заробили у січні цього року 3,4 млрд грн, що складає 23% прибутку всіх банків.

Лише один банк з іноземним капіталом — Форвард, який має акціонерів з РФ — закінчив січень зі збитком у розмірі 0,28 млрд грн. Це більше 90% від усіх збитків українських банків за січень 2023 року. (На початку лютого НБУ визнав банк Форвард банкрутом.

3 47 банків з приватним капіталом більшість — 87% — отримали у січні 2023 загальний прибуток 1,9 млрд грн. Решта банків отримали збитки у розмірі 43 млн грн.

Найуспішнішим серед банків цієї групи виявився ПУМБ. Минулий рік він завершив зі збитком 0,4 млрд грн, але вже на старті 2023 року отримав прибуток у розмірі 0,5 млрд грн. Таким чином ПУМБ повернувся в топ-10 банків країни аж із 61 позиції і став лідером серед банків з приватним капіталом.

За матеріалами: Опендатабот /

Лія Ільченко, ZN.ua





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