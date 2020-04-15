Количество официально зарегистрированных безработных в Украине выросло на 22%

В марте 2020 года безработица в Украине выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу Государственной службы занятости.

Количество официально зарегистрированных безработных в Украине выросло на 22%

Массовая безработица

По состоянию на 13 апреля в Государственной службе занятости зарегистрировано 387 500 человек, из них 71 400 — стали на учет в период всеукраинского карантина.

«Уровень безработицы в 2020 году составит 9,4% вместо 8,1% прогнозируемых ранее», — подчеркнули в Госслужбе занятости.

В ведомстве добавили, что во время карантина получить статус безработного стало проще — выплата помощи по безработице начинается с первого дня регистрации.

Размер минимального пособия на период карантина подняли с 650 грн до 1000 грн. Максимальная помощь составляет 1800 грн.

Безработица может достичь рекордного уровня

Ситуация с занятостью резко ухудшается. Крупнейшие бизнес-ассоциации прогнозируют потерю рабочих мест для 500 тыс. лиц. Они отмечают, что безработица может увеличиться до рекордных в истории Украины 12%.

К неутешительным выводам пришли также экономисты. По их подсчетам, каждый день карантина Украине будет обходиться в 14 тыс. официальных рабочих мест.

Влияние пандемии украинцы начали чувствовать с 12 марта. С этого дня в стране введен карантин.

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