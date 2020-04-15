Цены на нефть Brent упали ниже отметки 30 долл/барр

Котировки нефти Brent упали до двухнедельных минимумов. Снижение спроса на нефть перевешивает позитивное влияние соглашения по снижению добычи ОПЕК+, объясняют аналитики MarketWatch.



К 9:21 по киевскому времени июньские фьючерсы на Brent снизились на лондонской бирже ICE Futures на 0,12 доллара (0,41%), до 29,48 доллара за баррель. Во вторник контракт подешевел на 6,7%, до 29,6 доллара за баррель – минимального уровня с 1 апреля.



В то же время майские фьючерсы на нефть WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,20 доллара (0,99%) – до 20,31 доллара за баррель. Впрочем, к закрытию предыдущих торгов WTI подешевела до минимума с 30 марта.