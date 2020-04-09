Ошибок 90-х будут избегать. Нацбанк не будет финансировать бюджет

Национальный банк не планирует финансировать бюджет через операции с ОВГЗ на первичном или вторичном рынке.

Национальный банк не планирует финансировать бюджет через операции с ОВГЗ на первичном или вторичном рынке. Об этом председатель НБУ Яков Смолий сказал членам Союза Украинских предпринимателей, сообщает пресс-служба регулятора в фейсбуке. Ошибка 90-х

«Эффекты от прямого финансирования бюджета в виде развертывания девальвационно-инфляционной спирали хорошо известны тем украинцам, которые помнят 90-е годы. Поэтому возвращаться к этой практике нет смысла. Национальный банк будет использовать свои монетарные инструменты для достижения других целей — прежде всего, для сохранения ценовой и финансовой стабильности, а также с целью содействия экономическому росту», — говорится в сообщении.

Смолий отметил, что украинская экономика испытывает негативное влияние распространение коронавируса, но она значительно лучше подготовлена к кризисным явлениям, чем в 2008 или 2014 годах.

По мнению Смолия, запас прочности у украинской экономики большой, но не бесконечный. Чтобы безболезненно пройти эту ситуацию, нужна опора в виде сотрудничества с МВФ .

По предварительным оценкам НБУ, инфляция в марте в годовом измерении будет оставаться низкой, но цены на определенные товары из-за ажиотажа вокруг эпидемии и первых дней карантинных мероприятий росли более высокими темпами, чем ожидалось. Однако после исчерпания ажиотажа динамика роста цен замедлилась.