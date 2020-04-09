Новый вариант госбюджета-2020. Уменьшение финансирования АПК и увеличение расходов на культуру

Кабинет министров предложил новый вариант госбюджета на 2020 год, которым предусмотрено уменьшение финансирования АПК и увеличение расходов на культуру и антикоррупционные органы. Об этом в своем телеграмм-канале написал депутат Алексей Гончаренко.

Что изменили

Фонд борьбы с #Covid-19# уменьшился на 30,7 млрд грн до 66,342 млрд грн;

Минздрав получит 15,8 млрд грн;

Минсоцполитики — 10,6 млрд;

Государственный фонд регионального развития — 4,9 млрд грн;

Расходы Офиса президента увеличиваются на 7 млн грн;

На реформу судебной системы добавляется 1 млрд;

Поддержка агропромышленного комплекса уменьшается на 1,5 млрд.

21 млн грн для Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП);

33 млн грн для Государственного бюро расследований (ГБР);

16 млн грн для Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК);

Украинскому культурному фонду добавят 150 млн грн (в целом его бюджет составит 400 млн грн)

Институт Книги получит дополнительные 50 млн грн (в целом бюджет — 100 млн грн);

Министерство молодежи спорта получит на 100 млн грн больше;

Национальная академия наук — на 300 млн грн больше;

На поддержку украинского кино пойдут дополнительные 50 млн грн;

Предыстория

30 марта Верховная Рада не поддержала и отправила на доработку в профильный комитет законопроект Кабмина №3279 об изменениях в госбюджет-2020.

Накануне премьер-министр Шмыгаль сообщал, что правительство уменьшило Фонд борьбы с COVID-19, ранее известный как Стабилизационный фонд, со 124,2 млрд до 97,1 миллиарда гривен.

Обосновали это тем, что необходимо увеличить расходы на пенсионное обеспечение с 172,6 миллиарда гривен до 192,3 миллиарда.

Кроме уменьшения объема Стабилизационного фонда, правительство предлагало уменьшить расходы на строительство дорог на 1,1 млрд, и на Минэкономики — на 0,9 млрд грн.

Напомним, что изначально в Фонд планировали заложить почти 200 млрд грн.