Новый вариант госбюджета-2020. Уменьшение финансирования АПК и увеличение расходов на культуру

Кабинет министров предложил новый вариант госбюджета на 2020 год, которым предусмотрено уменьшение финансирования АПК и увеличение расходов на культуру и антикоррупционные органы. Об этом в своем телеграмм-канале написал депутат Алексей Гончаренко.

Новый вариант госбюджета-2020. Уменьшение финансирования АПК и увеличение расходов на культуру

Что изменили

  • Фонд борьбы с #Covid-19# уменьшился на 30,7 млрд грн до 66,342 млрд грн;

  • Минздрав получит 15,8 млрд грн;

  • Минсоцполитики — 10,6 млрд;

  • Государственный фонд регионального развития — 4,9 млрд грн;

  • Расходы Офиса президента увеличиваются на 7 млн грн;

  • На реформу судебной системы добавляется 1 млрд;

  • Поддержка агропромышленного комплекса уменьшается на 1,5 млрд.

  • 21 млн грн для Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП);

  • 33 млн грн для Государственного бюро расследований (ГБР);

  • 16 млн грн для Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК);

  • Украинскому культурному фонду добавят 150 млн грн (в целом его бюджет составит 400 млн грн)

  • Институт Книги получит дополнительные 50 млн грн (в целом бюджет — 100 млн грн);

  • Министерство молодежи спорта получит на 100 млн грн больше;

  • Национальная академия наук — на 300 млн грн больше;

  • На поддержку украинского кино пойдут дополнительные 50 млн грн;

Предыстория

30 марта Верховная Рада не поддержала и отправила на доработку в профильный комитет законопроект Кабмина №3279 об изменениях в госбюджет-2020.

Накануне премьер-министр Шмыгаль сообщал, что правительство уменьшило Фонд борьбы с COVID-19, ранее известный как Стабилизационный фонд, со 124,2 млрд до 97,1 миллиарда гривен.

Обосновали это тем, что необходимо увеличить расходы на пенсионное обеспечение с 172,6 миллиарда гривен до 192,3 миллиарда.

Кроме уменьшения объема Стабилизационного фонда, правительство предлагало уменьшить расходы на строительство дорог на 1,1 млрд, и на Минэкономики — на 0,9 млрд грн.

Напомним, что изначально в Фонд планировали заложить почти 200 млрд грн.

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