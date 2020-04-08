Карантин оставил без работы 40 тысяч украинцев

Количество безработных в Украине во время карантина выросло на 40 тысяч человек. Об этом заявила начальник управления по вопросам анализа рынка труда и эффективности работы службы Государственной службы занятости Елена Козырева, пишет dt.ua.

Массовая безработица

Сейчас на учете в службе занятости состоят 364,3 тысячи украинцев, вакансий в базе – 55 тысяч позиций, что на треть меньше прошлогоднего показателя.

«В период карантина в службе занятости зарегистрировалось более 40 тысяч новых безработных. На 7 апреля 2019 года было зарегистрировано 323 тысячи безработных, сейчас — 364,3 тысячи», — отметила Козырева.

По мнению сотрудницы службы занятости, рост числа безработных относительно небольшой, и говорить, что ограничение в связи с коронавирусом COVID-19 спровоцировали в Украине массовая безработицу, нельзя.

«Это относительно небольшой рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пока что мы не наблюдаем массовой безработицы», — добавила она.

Спрос растет

Сокращение вакансий произошло по всем видам деятельности. Но спрос на некоторых сотрудников, наоборот, вырос. В первую очередь – в сферах охраны здоровья, торговли и доставки.

«В период карантина повысился спрос на некоторых сотрудников. Например, в сфере охраны здоровья – медсестер, фельдшеров, соцработников, лаборантов. Кроме того, в тех видах торговли, где не запрещено работать, есть рост спроса на продавцов, сортировщиков, кассиров. Повысился спрос на водителей, подсобных работников, почтовых работников, полицейских, охранников», — отметила Козырева.

Она отметила, что центры занятости работают с безработными удаленно.

Как писалранее «Минфин», тотальный карантин спровоцировал всплеск спроса на сервисы доставки и другие услуги, которые позволяют потребителю обеспечивать свои потребности, оставаясь дома. Компании этих секторов активно набирают персонал.

По словам директора Государственного центра занятости Ольги Макогон, во время карантина увеличится потребность в персонале для производства.