МЭРТ: Отправленные «за свой счет» на время карантина могут получить помощь от государства

Официально оформленные сотрудники малых и средний предприятий, которые остались без работы и дохода во время карантина, могут получить денежную помощь от государства. Об этом заявили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

30 марта Верховная Рада приняла закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса, в рамках которого были приняты нормы о поддержке малого и среднего бизнеса на период карантина.

Кому заплатят

В частности, вводится понятие частичной безработицы на период действия ограничительных мер, установленным Кабинетом министров для предотвращения возникновения и распространения коронавируса.

Помощь по частичной безработице будет предоставляться работодателям, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Чтобы получить эту помощь нужно обратиться в Центр занятости по месту регистрации предприятия, как плательщика единого взноса.

Какие документы нужны

заявление в произвольной форме;

копию приказа с указанием даты начала остановки (сокращения) производства и перечнем карантинных мероприятий

сведения о работниках, у которых возникло право на пособие по частичной безработице;

справку об отсутствии задолженности по выплате заработной платы и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.