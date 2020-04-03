Нацбанк выиграл суд на 1,25 миллиона у банка Портал

Верховный Суд подтвердил законность решения Национального банка о применении меры воздействия к банку Портал. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Нацбанк выиграл суд на 1,25 миллиона у банка Портал
Фото: allfin.com.ua

Суть дела

В сентябре 2017 года Национальный банк принял решение наложить на банк Портал штраф в размере 1,25 миллиона гривен за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.

Банк обратился к Окружному административному суду города Киева с административным иском о признании этого решения противоправным и его отмене.

Окружной административный суд города Киева принял решение отказать в удовлетворении административного иска после всестороннего рассмотрения дела.

Указанное судебное решение банк Портал обжаловал в апелляционном порядке. Шестой апелляционный админсуд отказал в удовлетворении исковых требований банка, а решение суда первой инстанции оставил без изменений.

Не соглашаясь с решением судов предыдущих инстанций, истец обратился в Верховный суд Украины с соответствующей кассационной жалобой. Однако, и этот суд отклонил жалобу.

Ранее сообщалось

  • Национальный банк в марте применил к четырем банкам меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финмониторинга.
  • Оштрафован РВС Банк на 3 млн грн, банк Украинский капитал — на 800 тыс. грн, государственный Укрэксимбанк — на 600 тыс. грн. Также НБУ направил ПроКредит Банку письменное предупреждение за невыявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.

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