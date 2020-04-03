Укрэнерго намерено ограничить импорт электроэнергии

Укрэнерго намерено ограничить импорт электроэнергии

НЭК "Укрэнерго" сообщает, что в соответствии с разработанными прогнознымы балансами мощности 6-12 апреля 2020 года, предельные значения импорта электроэнергии из стран Беларуси, РоSSии и Молдовы составят: 6-10 апреля с 20:00 до 22:00 - 100 МВт; 11 и 12 апреля импорт не предвидится, то есть составит 0 МВт в течение указанного периода.

Ограничения импорта до 0 МВт связано с необходимостью соблюдения границ оперативной безопасности энергосистемы в связи со значительным снижением потребления в ОЭС Украины.

Значения импорта являются прогнозными и могут измениться в зависимости от операционной ситуации, которая будет состоять в энергосистеме по факту.

Ранее сообщалось, что в Раде предлагают полностью запретить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси.

МинПром по материалам Kosatka.media

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