Объем слияний и поглощений в мире снизился на четверть

По подсчетам исследовательского агентства Refinitiv, в первом квартале текущего года объем слияний и поглощений (M&A) во всем мире сократился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



За первые три месяца компании совершили сделок M&A на общую сумму 730 млрд долл., что является рекордно низким показателем с 2016 года. Число сделок в первом квартале сократилось на 13% — до минимума за последние шесть лет.



Из-за пандемии коронавируса COVID-19 существенно сократилась трансграничная активность — объем таких M&A составил 208 млрд долл., что на 16% меньше, чем годом ранее, и является рекордно низким показателем с 2013 года. Слияния и поглощения американских компаний в первом квартале упали на 50%, M&A с участием компаний Азиатско-Тихоокеанского региона упали до трехлетнего минимума. При этом сделки с участием европейских компаний в первом квартале выросли вдвое.



Лидерами по слияниям и поглощениям в первом квартале стали компании финансового, промышленного и технологического секторов. M&A в финансовом секторе составили 192 млрд долл., в промышленном — 173 млрд долл., в технологическом — 149 млрд долл.

