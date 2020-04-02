НБУ продал более 2 млрд долл для поддержки курса гривны

Национальный банк Украины в марте купил на межбанковском валютном рынке 264 млн долл. и продал – 2,454 млрд долл., тогда как в феврале регулятор купил – 734 млн долл., продал – 45 млн долл., свидетельствует статистика центробанка.



Согласно ей, без учета интервенции НБУ 31 марта, регулятор купил 50 млн долл. и продал 662,5 млн долл. с выбором лучшей цены купли-продажи, а в рамках интервенций по единому курсу – купил 150 млн долл., продал 1,521 млрд долл.. Кроме того, на валютных аукционах НБУ продал 270,1 млн.



В целом с начала года, с учетом вторника, 31 марта, Нацбанк купил в резервы 1,346 млрд, долл. продал – 2,748 млрд долл. для сглаживания чрезмерных колебаний национальной валюты, свидетельствуют данные регулятора.



Как сообщалось, с 10 по 26 марта курс гривни на межбанке упал с 24,995 грн/долл. до рекордных с января 2019 года 28,21 грн/долл. С 27 по 30 марта нацвалюта на колебалась около отметки 28 грн/долл., после чего, 31 марта, укрепилась до 27,6 грн/долл.



