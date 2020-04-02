Саудовская Аравия сдержала угрозу залить рынок нефтью с 1 апреля

Саудовская Аравия сдержала угрозу залить рынок нефтью с 1 апреля

Саудовская Аравия 1 апреля увеличила предложение нефти до более чем 12 млн баррелей в сутки, сообщили два источника в нефтяной отрасли.

Во вторник истек срок действия глобального пакта о сокращении добычи, что привело к снятию ограничений на добычу ОПЕК, РоSSии и других производителей.

Саудовская Аравия ранее сообщила, что ее экспорт нефти будет составлять около 10 млн баррелей в сутки, но не указывала, сколько сырья будет направляться в резервы на фоне падения мирового спроса из-за распространения коронавируса.

МинПром по материалам Рейтер

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