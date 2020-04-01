Спрос на сталь в Бразилии может упасть на 50%

Спрос на сталь в Бразилии может упасть на 50%

Эпидемия коронавируса и введенные вследствие этого карантинные меры могут привести к падению видимого спроса на стальную продукцию в Бразилии на 50% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. С таким прогнозом выступил национальный институт стали AcoBrasil.

По его оценкам, потребление во втором квартале сократится на 40% по сравнению с первым, а в 2020 г. в целом – на 20% по сравнению с прошлым годом.

Как отмечает президент AcoBrasil Марко Поло де Мелло Лопес, на национальном рынке стали нарастает "кризис спроса". Автомобилестроительные заводы закрываются, а другие потребители в последние дни начали массово аннулировать заказы, стремясь сберечь наличные средства.

В настоящее время средний уровень загрузки производственных мощностей в бразильской металлургии составляет, по оценкам AcoBrasil, менее 60%, но в ближайшее время он может сократиться еще сильнее. Ранее корпорация ArcelorMittal сообщила об остановке доменной печи на 2,5 млн т чугуна в год на комбинате Tubarao.

По мнению де Мелло Лопеса, единственным выходом для бразильских производителей стали может быть расширение экспорта. В связи с этим AcoBrasil обратился к правительству страны с предложением увеличить для металлургов возврат экспортного НДС от 0,1 до 5% от стоимости продукции, что должно повысить конкурентоспособность национальных производителей на внешних рынках.

В 2019 г. бразильские металлурги произвели 32,23 млн т стали, на 9% меньше, чем годом ранее. Внутреннее потребление уменьшилось на 2,7% до 20,6 млн т, а экспорт снизился на 8,1% до 12,8 млн т. Из общего объема внешних поставок 8,66 млн т пришлось на полуфабрикаты. Их продажи уменьшились на 5,7%.

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