Глава МВФ назвала сроки восстановления в промышленности

Глава МВФ назвала сроки восстановления в промышленности

Промышленный рост может восстановиться в следующем году после снижения производственных показателей в текущем году. Этим прогнозом поделилась директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в обращении к лидерам стран G20 по результатам онлайн-саммита "двадцатки".

"Мы прогнозируем сокращение мирового производства в 2020 году и его восстановление в 2021 году. Насколько глубоким будет это сокращение и как скоро наступит восстановление, зависит от скорости сдерживания пандемии, а также от того, насколько мощными и скоординированными будут наши действия относительно денежно-кредитной и фискальной политики", – сказала Георгиева.

Она одобрила решение G20 о готовности влить в глобальную экономику более 5 трлн долларов в рамках усилий для преодоления негативного влияния пандемии COVID-19. Георгиева также напомнила, что МВФ готов выделить 1 трлн долларов, ориентируясь главным образом на развивающиеся страны.

"Мы должны действовать наравне с масштабами вызова. Для нас в МВФ это означает сотрудничать с вами, чтобы сделать нашу реакцию на кризис более мощной", – подчеркнула глава МВФ.

Как известно, страны G20 выделяет более 5 трлн долларов для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса. Лидеры "двадцатки" попросили Всемирную организацию здравоохранения, МВФ и группу Всемирного банка оказывать помощь развивающимся странам.

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