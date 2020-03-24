Правительство рассчиталось с шахтерами за прошлый год и февраль 2020-го

И.о. министра, глава Оперативного штаба Минэкоэнерго Виталий Шубин заявил, что шахтеры уже получили средства в сумме 327 млн грн.



Об этом он сообщил во время селекторного совещания с руководителями государственных угольных предприятий.



В.Шубин отметил, что горняки получили заработную плату, что поможет людям пережить этот период, пройти все вызовы, которые стоят сейчас перед государством в связи с распространением коронавируса.



Во время совещания обсудили вопросы безопасности и эффективного использования транспорта для подвоза работников, выплаты задолженности со стороны генераций за отгруженный уголь, выполнение плановых заданий, возможной минимизации производства на предприятиях в период карантина и решения социальных вопросов, в частности, использования работниками отпусков и выплаты заработной платы.

