В феврале долг жителей столичных многоэтажек за услуги водоснабжения составил более полумиллиарда гривен, - “Киевводоканал”

По данным расчетного департамента ЧАО “АК “Киевводоканал”, в феврале 2020 года долг жителей столичным многоэтажек за услуги водоснабжения составил 522 млн гривен. Еще 282 млн гривен задолжали компании юридические лица.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ЧАО “АК “Киевводоканал” (*).

Как сообщается, в феврале долг жителей многоэтажек за услуги водоснабжения достиг 522 млн гривен, а долг юридических лиц – 282 млн гривен.

Согласно сообщению, в феврале компания предупредила о наличии задолженности 9093 абонента в столичных многоэтажках.

Также сообщается, что в феврале с должниками в многоэтажках было составлено договор о реструктуризации долга на сумму 628 тысяч гривен.

Напомним, в феврале 2020 года сотрудники “Киевводоканала” выполнили более 2,4 тыс. плановых ремонтных работ. При этом для ликвидации повреждений водопроводных сетей 115 раз пришлось раскапывать территорию.