В феврале долг жителей столичных многоэтажек за услуги водоснабжения составил более полумиллиарда гривен, - “Киевводоканал”

В феврале долг жителей столичных многоэтажек за услуги водоснабжения составил более полумиллиарда гривен, - &ldquo;Киевводоканал&rdquo;

По данным расчетного департамента ЧАО “АК “Киевводоканал”, в феврале 2020 года долг жителей столичным многоэтажек за услуги водоснабжения составил 522 млн гривен. Еще 282 млн гривен задолжали компании юридические лица.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ЧАО “АК “Киевводоканал” (*).

Как сообщается, в феврале долг жителей многоэтажек за услуги водоснабжения достиг 522 млн гривен, а долг юридических лиц – 282 млн гривен.

Согласно сообщению, в феврале компания предупредила о наличии задолженности 9093 абонента в столичных многоэтажках. 

Также сообщается, что в феврале с должниками в многоэтажках было составлено договор о реструктуризации долга на сумму 628 тысяч гривен.

Напомним, в феврале 2020 года сотрудники “Киевводоканала” выполнили более 2,4 тыс. плановых ремонтных работ. При этом для ликвидации повреждений водопроводных сетей 115 раз пришлось раскапывать территорию.

Фото: golos.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На границе с Польшей предотвратили вывоз 50 тыс. респираторовНа границе с Польшей предотвратили вывоз 50 тыс. респираторов
S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозомS&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом
НБУ с начала недели продал $1 млрд для поддержания гривныНБУ с начала недели продал $1 млрд для поддержания гривны
Пограничники задержали "водолаза", который переправлял медицинские маски по реке в РумыниюПограничники задержали "водолаза", который переправлял медицинские маски по реке в Румынию
МОТ: 25 миллионов людей могут потерять работу из-за кризиса. Что должны сделать властиМОТ: 25 миллионов людей могут потерять работу из-за кризиса. Что должны сделать власти
Блок рекламы


Похожие новости
Суд вернул столичной общине помещения на Русановке стоимостью более 5,3 млн гривенСуд вернул столичной общине помещения на Русановке стоимостью более 5,3 млн гривен
Доллар на торгах по 27,88 гривен: хрупкая стабилизация или затишье перед бурейДоллар на торгах по 27,88 гривен: хрупкая стабилизация или затишье перед бурей
Герус: спецпошлины принесут ДТЭК несколько миллиардов гривен в годГерус: спецпошлины принесут ДТЭК несколько миллиардов гривен в год
Нацбанк ввел долгосрочное рефинансирование банковНацбанк ввел долгосрочное рефинансирование банков
На заводе "Электротяжмаш" раскрыли коррупционную схему на 13,7 млн гривенНа заводе "Электротяжмаш" раскрыли коррупционную схему на 13,7 млн гривен
Пенсионерам выплатят по 1 тыс. гривен помощи, - Зеленский
Английский суд разрешил Приватбанку платить долги не всем владельцам евробондовАнглийский суд разрешил Приватбанку платить долги не всем владельцам евробондов
Казахские металлурги в феврале увеличили выплавку сталиКазахские металлурги в феврале увеличили выплавку стали
Денежная масса в феврале выросла почти до 1,5 триллионаДенежная масса в феврале выросла почти до 1,5 триллиона
«Черный четверг»: 20 самых богатых людей мира потеряли более $78 миллиардов«Черный четверг»: 20 самых богатых людей мира потеряли более $78 миллиардов
Последние новости
Подгружаем последние новости